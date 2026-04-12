0 km² trong tháng 3, đà tiến của Nga chững lại sau 2,5 năm - Ukraine giành lại đất: Cục diện đảo chiều?

Duy Nguyễn |

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, bước tiến của Nga tại Ukraine đã bị đình trệ trong tháng 3/2026, lần đầu tiên không có bất kỳ thắng lợi nào về lãnh thổ trong hơn 2 năm. Lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát được những khu vực nhỏ, báo hiệu sự chậm lại trong đà tiến quân của Moscow sau nhiều tháng, làm dấy lên những câu hỏi mới về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Trong bức ảnh này do bộ phận báo chí của Lữ đoàn Cơ giới số 24 Ukraine cung cấp, được cho là chụp vào ngày 24/1/2026, một hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 "Grad" đang bắn về phía các vị trí của quân Nga gần Chasiv Yar, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 24 Ukraine, AP

AFP trích dẫn những phân tích dữ liệu từ ISW cho thấy, quân đội Nga không ghi nhận bất kỳ thắng lợi nào về lãnh thổ trên tiền tuyến ở Ukraine trong tháng 3, lần đầu tiên trong hai năm rưỡi.

Theo phân tích, lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát được 9 km² lãnh thổ trong tháng 3 khi quân đội Nga chậm lại trên toàn bộ tiền tuyến. Con số này không bao gồm các hoạt động xâm nhập của lực lượng Nga ngoài tiền tuyến, cũng như các bước tiến mà phía Nga tuyên bố nhưng không được ISW xác nhận hay phủ nhận.

ISW đã hợp tác với Dự án Các mối đe dọa Nghiêm trọng (thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), một viện nghiên cứu khác của Mỹ chuyên về xung đột. Theo phân tích, quân đội Nga đã có những bước tiến chậm lại kể từ cuối năm 2025 do các cuộc phản công ở phía đông nam Ukraine, chỉ giành được 319 km² lãnh thổ trong tháng 1 và 123 km² trong tháng 2, thành tích thấp nhất kể từ tháng 4/2024.

ISW cho rằng sự chững lại của quân đội Nga trong những tháng gần đây là do các cuộc phản công của Ukraine, nhưng cũng do "lệnh cấm sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink ở Ukraine của Nga" và "những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm hạn chế quyền truy cập vào Telegram". Ứng dụng nhắn tin Telegram rất phổ biến trong cộng đồng người Nga, kể cả những người đang chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng hầu như không thể sử dụng được trong những tháng gần đây do bị chính quyền chặn.

Cũng như hồi tháng 2, Nga đã mất dần lãnh thổ ở khu vực phía nam tiền tuyến, giữa các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi họ kiểm soát hơn 400 km² vào cuối tháng 1. Diện tích này giảm xuống còn 200 km² trong tháng 2 và 144 km² trong tháng 3.

Tuy nhiên, tình hình lại bất lợi hơn cho Kyiv ở phía bắc, trong vùng Donetsk, hướng về hai thành phố lớn Kramatorsk và Sloviansk.

Theo phân tích của ISW, lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát được 9 km² lãnh thổ trong tháng 3 khi quân đội Nga chậm lại trên toàn bộ tiền tuyến. Ảnh: Getty

Trong năm 2025, quân đội Nga đã đạt được nhiều tiến triển ở Ukraine hơn so với 24 tháng trước đó. Nhưng trong ba tháng đầu năm 2026, lãnh thổ mà Nga kiểm soát được chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2025.

Bốn năm sau khi Điện Kremlin bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng Nga chỉ kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, phần lớn trong số đó đã được chiếm giữ trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Khoảng 7%, bao gồm Crimea và các khu vực ở vùng Donbas, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoặc phe ly khai thân Nga trước cuộc xung đột.

