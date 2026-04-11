Quốc vương Campuchia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang điều trị tại Trung Quốc

Duy Nguyễn |

Quốc vương Campuchia cho biết một nhóm bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh đã xác định ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, theo một thông điệp hoàng gia được công bố vào ngày 10/4, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiết lộ rằng ông hiện đang điều trị y tế tại Bắc Kinh sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Quốc vương Norodom Sihamoni và Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk của Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Trong tuyên bố, Quốc vương Campuchia cho biết một nhóm bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã xác định ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, Quốc vương Sihamoni cho biết ông sẽ ở lại Bắc Kinh để tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe, nên chưa thể trở về Campuchia. Dự kiến ông sẽ nằm viện từ 1 đến 2 tháng để điều trị và hồi phục sức khỏe.

Dù gặp vấn đề về sức khỏe, Quốc vương Sihamoni vẫn gửi lời nhắn nhủ chân thành tới các vị lãnh đạo Phật giáo cấp cao, các nhà lãnh đạo quốc gia và toàn thể người dân Campuchia trước thềm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (14 - 16/4).

Trong thông điệp của mình, Quốc vương Sihamoni cùng với Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã cầu chúc bình an, thịnh vượng và hạnh phúc cho toàn thể người dân Campuchia, đồng thời khẩn cầu sự che chở của các thần linh trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Quốc vương Sihamoni cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp đến từ người dân Campuchia.

