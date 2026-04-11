Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong chiến dịch tại Iran

Hải Hưng |

Trung bình cứ mỗi ngày quân đội Mỹ mất đi một máy bay kể từ khi phát động chiến dịch “Cuồng nộ kinh hoàng” nhắm vào Iran hôm 28-2.

Tạp chí quân sự The War Zone (TWZ) vừa phác họa bức tranh tổng thể về thiệt hại máy bay chiến đấu Mỹ sau 39 ngày xung đột với Iran.

Theo đó, tính đến ngày 10-4, với hơn 13.000 lượt xuất kích, lực lượng Mỹ đã mất 39 máy bay chiến đấu các loại, bên cạnh 10 chiếc khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

TWZ lưu ý con số thực tế nhiều khả năng còn cao hơn, vì họ chỉ tính các tổn thất có thể xác nhận qua nguồn mở.

Phi đội máy bay không người lái của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất, chiếm hơn 60% tổng số tổn thất trong chiến đấu tại Iran.

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong chiến dịch tại Iran - Ảnh 1.

Toàn cảnh tổn thất máy bay Mỹ trong Chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" tại Iran kể từ ngày 28-2. Ảnh: TWZ

Cụ thể, theo cập nhật của Đài CBS, Không quân Mỹ (USAF) có thể đã mất tới 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD/chiếc.

Cũng có tới 5 chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ khi đang hoạt động trên không, trong số đó có 4 chiếc F-15E Strike Eagle trị giá 64 triệu USD/chiếc và một chiếc A-10 Warthog trị giá 19 triệu USD.

Ngoài ra, một chiếc F-35A bị trúng đạn khi hoạt động trong không phận Iran. Đây được xem là lần đầu tiên một tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ chịu thiệt hại trong tác chiến thực tế, dù phi công vẫn kịp hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoảng 20% tổn thất không đến trực tiếp từ hỏa lực đối phương, mà do "quân ta bắn trúng quân mình" hoặc do Mỹ chủ động phá hủy khí tài để tránh rơi vào tay đối phương.

TWZ nêu ví dụ điển hình là 3 chiếc F-15E bị bắn nhầm trên bầu trời Kuwait. Bên cạnh đó còn có những khí tài bị phá hủy có chủ đích trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn chiến đấu diễn ra trên lãnh thổ Iran.

Trong số máy bay Mỹ bị phá hủy hoàn toàn có chiếc E-3G Sentry trị giá tới 500 triệu USD. Đây là dòng máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, đóng vai trò quan trọng trong giám sát chiến trường và điều phối tác chiến quy mô lớn.

Dựa trên số liệu trên cho thấy trong gần 6 tuần đối đầu với lực lượng Iran, chỉ riêng tổn thất về máy bay của Mỹ đã lên tới gần 2 tỉ USD.

Quốc vương Campuchia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang điều trị tại Trung Quốc
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

