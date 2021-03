Tê tay rần rần là dấu hiệu của bệnh gì?

Cảm giác tê bì bàn tay



Chị Nguyễn Thùy Dung (35 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) là nhân viên văn phòng, công việc phải ngồi nhiều, sử dụng máy tính liên tục. Có thời gian rảnh chị lại vào mạng xã hội, đọc báo.

Hàng tối, chị dùng điện thoại tới 12 khuya đến khi tay mỏi, mắt cũng mỏi chị mới ngủ được.

Gần đây, chị Dung thấy bắt đầu tê bàn tay phải. Đầu tiên cảm giác tê ở lòng bàn tay phải. Sau đó dẫn tới ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa cảm giác tê dại.

Không chỉ bị tê tay khi làm việc, văn phòng, khi đi xe máy ngoài đường, chị Dung cảm giác rất mỏi tay nên tranh thủ đèn đỏ chị bỏ tay lái rồi vặn vẹo bàn tay để giảm cảm giác tê.

Có khi tê tay, chị không cầm nổi ly nước.

Chị Dung đi khám, bác sĩ cho biết chị bị hội chứng ống cổ tay phải điều trị thuốc kháng viêm. Nhưng việc điều trị thuốc cũng gặp khó khăn do chị Dung có tiền sử viêm dạ dày nên sử dụng kháng viêm lại gây ra viêm dạ dày nặng hơn.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu của bệnh

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Mỹ Anh - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115, hội chứng ống cổ tay hiện chưa rõ ràng về nguyên nhân. Đến nay chưa xác định bệnh có liên quan tới nghề nghiệp hay không nhưng thường gặp nhất ở các yếu tố như người làm công việc nhẹ nhàng, thậm chí chỉ làm nội trợ cũng mắc do các chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần khiến ống cổ tay bị hư.

Hội chứng cổ tay bệnh nhân có triệu chứng đó là tê tay. Tùy mức độ bệnh nhân có nhiều biểu hiện khác nhau trong đó phổ biến nhất là buổi sáng, chạy xe máy một lúc tay sẽ mỏi phải nghỉ ngơi. Có nhiều người mức độ nặng thì lái xe một đoạn ngắn đã mỏi tay.

Tê tay vào ban đêm, nhiều bệnh nhân cảm giác có gì đè lên tay khi ngủ. Khi cầm bút, cầm đũa tay cũng tê. Nhiều người chỉ cầm viên phấn cũng tê tay mất kiểm soát.

[Đọc thêm: Quy tắc 5 rau củ quả/ngày có lợi ích lớn không ngờ nhưng rất tiếc đang bị xem thường]

Khi có dấu hiệu này cần gặp các bác sĩ chuyên khoa tư vấn đề tìm chính xác bệnh để tránh biến chứng có thể xảy ra. Khi khám bác sĩ kiểm tra vấn đề cảm giác, số ngón bị tê của bệnh nhân.

Bệnh nhân có thể được test làm tăng áp lực ống cổ tay trong 1,5 phút, nếu có biểu hiện tê tay thì đó là hội chứng ống cổ tay.

Tê bì tay do ống cổ tay với tê bì do thoái hóa cột sống cổ triệu chứng khác nhau. Ống cổ tay tê xuất phát từ mặt lòng bàn tay ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ½ ngón đeo nhẫn. Còn bệnh lý do thoái hóa đốt sống cổ sẽ kèm theo dấu hiệu đau vùng cổ, đau lan từ vai xuống cánh tay, bàn tay. Bệnh do rễ thần kinh cổ có thời gian diễn biến dài, xuất hiện nhiều lần, nặng hơn với hội chứng ống cổ tay.

Các xét nghiệm cận lâm sàng để xác định bệnh lý tê tay do đâu thì có thể chụp MRI cột sống cổ, điện cơ cổ tay.

Khi bị hội chứng ống cổ tay có thể điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm, tập vật lý trị liệu để đỡ bị chèn ép. Các thuốc tăng dẫn truyền thần kinh cũng được sử dụng như vitamin B12 liều cao, tiêm kháng viêm tại chỗ.

Với những trường hợp điều trị bảo tồn không khỏi, bệnh nhân có dấu hiệu nặng như teo cơ ngón cái thì thường được phẫu thuật để phục hồi.