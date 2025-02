Tế bào ung thư thích nhất 3 loại hương vị này, nhiều người giật mình nhận ra ngày nào cũng ăn như thế

Câu "bệnh từ miệng mà ra" đặc biệt đúng với ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống có liên quan mật thiết đến sự phát triển của tế bào ung thư. Nếu muốn giảm nguy cơ mắc bệnh, bên cạnh duy trì lối sống lành mạnh, bạn cần đặc biệt chú ý đến những hương vị mà tế bào ung thư “ưa thích” dưới đây.

Tế bào ung thư thích vị ngậy của nhiều dầu mỡ

Gà rán, thịt nướng, khoai tây chiên... những thực phẩm nhiều dầu mỡ này luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhưng cũng chính là món khoái khẩu của tế bào ung thư.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu do nhóm của Viện sĩ Tống Nhĩ Vĩ (Đại học Tôn Dật Tiên, Trung Quốc) công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vào tháng 5/2024 đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nguy cơ ung thư, nhất là ung thư vú và ung thư hắc tố.

Cụ thể, khi cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo, hệ vi sinh vật đường ruột bị thay đổi, giải phóng một lượng lớn leucine - một loại axit amin có khả năng kích thích tế bào ức chế miễn dịch. Điều này làm suy yếu hệ miễn dịch và thúc đẩy sự phát triển của viêm nhiễm, khối u.

Tế bào ung thư thích vị ngọt đậm của nhiều đường

Nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt… là những món quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với giới trẻ. Nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc rất nhiều bệnh ung thư.

Một nghiên cứu tại Mỹ năm 2020 trên hơn 100.000 người cho thấy, những người tiêu thụ nhiều đường có nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư vú, cao hơn đáng kể so với những người tiêu thụ ít đường. Ngoài ra, nghiên cứu của Đại học Harvard công bố trên Current Developments in Nutrition năm 2022 còn chỉ ra rằng phụ nữ uống hơn 1 ly đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 78% so với những người hiếm khi uống.

Lý do là khi tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể dễ rơi vào trạng thái kháng insulin, làm tăng stress oxy hóa, gây rối loạn nội tiết và suy giảm hệ miễn dịch. Đồng thời gây tăng cân, thúc đẩy viêm nhiễm. Đây đều là những yếu tố góp phần vào sự phát triển của tế bào ung thư.

Tế bào ung thư thích vị mặn đậm khi ăn nhiều muối

Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra chế độ ăn thừa muối có liên quan tới rất nhiều bệnh ung thư, nhất là với hệ tiêu hóa. Ăn thừa muối có thể gây viêm mãn tính và tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ đột biến gen dẫn đến ung thư. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối còn làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Ảnh minh họa

Các món dưa muối, cá muối, thịt xông khói... mang đến vị đậm đà nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. "Hướng dẫn quản lý rủi ro ung thư dạ dày" do Hiệp hội Ung thư Trung Quốc công bố năm 2023 chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, thúc đẩy đột biến gen và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Một phân tích trên 26 nghiên cứu toàn cầu cho thấy, so với những người ăn ít muối, nhóm tiêu thụ nhiều muối có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn 25%. Đặc biệt, người dân châu Á có nguy cơ cao hơn do thói quen ăn mặn.

Theo WHO và cả "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Trung Quốc (2022)" lượng muối tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 5g để hạn chế rủi ro sức khỏe. Nhưng thực tế, chúng ta thường ăn gần gấp đôi con số này.

Chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ ung thư Các chuyên gia từ Hiệp hội Ung thư Trung Quốc đưa ra khuyến nghị về chế độ ăn uống lành mạnh để phòng ngừa ung thư với 7 lưu ý: - Tăng cường ngũ cốc nguyên hạt: Chứa nhiều chất xơ và hợp chất phenolic giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng, tuyến tụy và vú. - Ưu tiên chất béo không bão hòa: Từ cá, dầu ô liu, quả hạch… giúp giảm viêm và nguy cơ ung thư. - Bổ sung protein chất lượng cao: Từ thịt nạc, trứng, sữa ít béo, đậu nành… thay vì thịt chế biến sẵn. - Ăn nhiều rau củ và trái cây: Đảm bảo ít nhất 2/3 khẩu phần ăn để cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ. - Uống trà xanh: Chứa polyphenol giúp giảm nguy cơ ung thư. - Hạn chế rượu: Hơn 740.000 ca ung thư vào năm 2020 có liên quan đến rượu, theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). - Tránh thực phẩm chiên, nướng, rán: Ưu tiên hấp, luộc, hầm để hạn chế sản sinh hợp chất gây ung thư.

Nguồn và ảnh: Jincheng, Healthline