Tế bào ung thư thích ăn 6 món ngon này nhất: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết

Thông qua việc cung cấp năng lượng dư thừa, sinh ra chất gây ung thư hoặc làm suy yếu hệ miễn dịch, dưới đây là 6 nhóm thực phẩm cần đặc biệt thận trọng , kèm theo cơ chế khoa học và số liệu cảnh báo rõ ràng.

1. Thực phẩm nhiều đường

Kẹo, nước ngọt, trà sữa, bánh kem, tinh bột tinh chế… đều thuộc nhóm giàu đường. Về mặt sinh học, tế bào ung thư sử dụng glucose theo con đường “đường phân hiếu khí”, với tốc độ tiêu thụ glucose cao gấp 2-10 lần tế bào bình thường . Chế độ ăn nhiều đường còn kích thích tiết yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF-1) , trực tiếp thúc đẩy tế bào ung thư tăng sinh, đồng thời gây kháng insulin và viêm mạn tính.

Nghiên cứu mới của Bệnh viện Hoa Tây, Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho thấy, nạp trên 25g đường bổ sung mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư gan 38%, ung thư tụy 27% và ung thư vú 19%. Một ly trà sữa thông thường có lượng đường tương đương 14 viên đường , vượt xa khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

2. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt muối, lạp xưởng… đều nằm trong nhóm thịt chế biến . Trong quá trình ướp và hun khói, các thực phẩm này thường chứa nitrit , khi vào dạ dày sẽ chuyển hóa thành N-nitrosamine , một chất gây ung thư mạnh, trực tiếp làm tổn thương DNA.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO tiếp tục xếp thịt chế biến vào nhóm 1 chắc chắn gây ung thư ở người . Theo The Lancet Oncology , mỗi 50g thịt chế biến mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng thêm 18%.

3. Thực phẩm muối chua

Dưa muối, cá muối, thịt muối, tương chao… trong quá trình lên men không hoàn toàn sẽ sinh ra nitrit , sau đó chuyển thành nitrosamine trong môi trường axit của dạ dày. Những chất này kích thích niêm mạc tiêu hóa, gây tăng sinh bất thường tế bào.

Theo báo cáo năm 2025 của Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc, người thường xuyên ăn đồ muối chua có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2,3 lần , nguy cơ ung thư thực quản tăng 1,8 lần. Riêng cá muối kiểu châu Á còn liên quan chặt chẽ tới ung thư vòm họng.

4. Đồ chiên rán và nướng

Khi chiên hoặc nướng ở nhiệt độ trên 200 độ C, chất béo và protein tạo ra benzopyrene, amin dị vòng và acrylamide đều là các chất gây ung thư mạnh. Phần thực phẩm cháy xém chứa lượng benzopyrene cao gấp nhiều lần mức an toàn .

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, ăn đồ chiên từ 3 lần mỗi tuần trở lên làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 41% và ung thư đại trực tràng 35%. Người thường xuyên ăn đồ nướng có nguy cơ ung thư phổi cao gần gấp đôi .

5. Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn khi vào cơ thể được chuyển hóa thành acetaldehyde , một chất gây ung thư nhóm 1. Acetaldehyde phá hủy DNA, ức chế quá trình sửa chữa tế bào, gây viêm gan mạn và cuối cùng dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Đồng thời, rượu còn làm tăng nguy cơ ung thư vú và hiệp đồng nguy hiểm với thuốc lá.

Mỗi 10g cồn mỗi ngày (tương đương một ly bia) làm tăng nguy cơ ung thư vú 7%. Kết luận then chốt là không có ngưỡng uống rượu an toàn .

6. Thực phẩm mốc, hỏng

Đậu phộng, ngô, gạo, hạt khô hay trái cây bị mốc có thể chứa aflatoxin , một trong những chất gây ung thư mạnh nhất từng được biết đến, với khả năng gây ung thư gan cao gấp hàng chục lần thạch tín . Đáng chú ý, độc tố nấm mốc không bị phá hủy bởi nấu nướng thông thường .

WHO cảnh báo, người tiếp xúc lâu dài với aflatoxin có nguy cơ ung thư gan cao gấp 6,4 lần . Nhiều khảo sát dịch tễ cho thấy phần lớn bệnh nhân ung thư gan từng có thói quen ăn thực phẩm mốc.

