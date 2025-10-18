Tế bào ung thư biến mất hoàn toàn sau 5 tháng kiên trì làm 1 việc

Đó là trường hợp bệnh nhân L (64 tuổi, Hà Nội). Bà đến Bệnh viện 354 khám do nổi hạch cổ trái. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết cách vào viện 2 tháng, bệnh nhân tự sờ thấy hạch cổ bên trái, kích thước tăng dần, đau âm ỉ, không sốt, không gầy sút cân. Tại Bệnh viện 354, bệnh nhân được siêu âm phần mềm vùng cổ. Kết quả cho thấy bệnh nhân có nhiều hạch cổ trái nhóm IV và hạch thượng đòn dạng hạch bệnh lý. Kết quả tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ nghi ngờ u lympho.

Bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá và điều trị tiếp. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B lớn (DLBCL), một thể ung thư hạch ác tính phổ biến.

U lympho ác tính không Hodgkin (Ảnh minh họa).

Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, u lympho ác tính không Hodgkin (Non-Hodgkin Lymphoma – NHL) là một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất thế giới, gây ra hơn 250.000 ca tử vong mỗi năm. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh là 5,2 ca trên 100.000 dân, thường gặp ở người từ 35–55 tuổi.

Khác với nhiều loại ung thư khác, u lympho ác tính không Hodgkin có thể biểu hiện ở hạch hoặc ngoài hạch, như da, vòm họng, đường tiêu hóa, hốc mắt... Người bệnh thường phát hiện muộn do triệu chứng mờ nhạt chỉ là nổi hạch không đau, sốt nhẹ, ra mồ hôi đêm hoặc sụt cân bất thường.

Hiệu quả từ liệu pháp trúng đích Rituximab

Sau khi xác định bệnh của bà L, nhóm bác sĩ chỉ định điều trị 6 chu kỳ hóa chất R-CHOP, gồm Rituximab (thuốc đích), Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristin và Prednisolon.

Rituximab là kháng thể đơn dòng nhắm trúng đích CD20 – một dấu ấn đặc trưng trên tế bào lympho B ác tính. Khi kết hợp với hóa trị, thuốc giúp tăng khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, giảm tái phát và cải thiện đáng kể tỷ lệ sống so với điều trị truyền thống.

Sau 5 tháng kiên trì điều trị theo phác đồ trên, hình ảnh PET/CT cho thấy các hạch tăng chuyển hóa FDG của bệnh nhân L đã biến mất, xét nghiệm máu ổn định, bệnh nhân được đánh giá đáp ứng hoàn toàn.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, thể trạng tốt, ăn uống bình thường và không còn phát hiện dấu hiệu bệnh.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư hạch không còn là “án tử” nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Những tiến bộ của y học hiện nay như thuốc đích, miễn dịch hay ghép tế bào gốc đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ung thư hạch, kể cả ở giai đoạn muộn.

Sau khi kết thúc 6 chu kỳ điều trị, bệnh nhân L được hướng dẫn tái khám định kỳ 1 tháng/lần trong năm đầu, 3 tháng/lần năm thứ hai, sau đó giãn dần đến 1 năm/lần.

Ca bệnh của bệnh nhân này là minh chứng cho hiệu quả điều trị kết hợp Rituximab – R-CHOP trong u lympho ác tính không Hodgkin. Sự tiến bộ của y học, cùng tinh thần kiên cường của người bệnh, đã giúp “hóa giải” căn bệnh từng được coi là nan y, PGS Cẩm Phương chia sẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện hạch bất thường, sưng đau hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa ung bướu. Phát hiện sớm và điều trị đúng là chìa khóa giúp nhiều người “thoát án tử”, sống khỏe mạnh và lạc quan hơn sau ung thư.

*Ca bệnh lâm sàng được nhóm bác sĩ hội chẩn và điều trị: GS. TS. Mai Trọng Khoa, TS. Phạm Văn Thái; BSCKII. Lê Viết Nam, BSNT. Đỗ Thị Thanh Xuân của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.