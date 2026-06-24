Tây Ninh thu hút dự án hơn 100 triệu USD khi xúc tiến đầu tư tại Bỉ

Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Bỉ, thu hút dự án hơn 100 triệu USD, mở rộng hợp tác trong công nghệ cao, năng lượng sạch và nông nghiệp hiện đại.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh , đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn vừa thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh Tây Ninh tổ chức thành công chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều 17/6, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đến chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo. Đại sứ đánh giá cao định hướng phát triển xanh cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Tây Ninh, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tích cực hỗ trợ địa phương kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Bỉ và Liên minh Châu Âu (EU).

Điểm nhấn của chuyến công tác là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh diễn ra tối 19/6 tại Thủ đô Brussels, do UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức. Lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư thuận lợi của Tây Ninh - địa phương có quy mô kinh tế hơn 14 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có nền kinh tế lớn nhất cả nước và thuộc nhóm 3 địa phương có bước cải cách nổi bật nhất trong 20 năm thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2005 - 2025.

Thông qua các cuộc trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Bỉ, Tây Ninh bày tỏ mong muốn trở thành đối tác tin cậy trong những lĩnh vực ưu tiên như kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao đổi với doanh nghiệp tại Vương quốc Bỉ.

Một trong những kết quả nổi bật của Hội nghị xúc tiến đầu tư là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Hội Trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg (ViLaB). Thỏa thuận hướng đến việc huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hỗ trợ địa phương trong nghiên cứu chiến lược phát triển, đổi mới sáng tạo, y tế, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Dịp này, tỉnh Tây Ninh cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk của nhà đầu tư Swiss Asia Partner tại Khu công nghiệp Prodezi, với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn chia sẻ thêm về chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh.

Bên lề hội nghị, đoàn công tác gặp gỡ, làm việc với nhiều doanh nghiệp và đối tác châu Âu. Đại diện các tập đoàn như Swiss Asia Partner SA, Yellow Bird (Bel Gà Việt Nam) và John Cockerill đánh giá cao vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng kết nối cũng như định hướng phát triển bền vững của Tây Ninh; bày tỏ sự quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư tại địa phương trong thời gian tới.