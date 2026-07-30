Tàu sân bay USS George Washington thăm Đà Nẵng

Sáng 30/7, dưới sự hướng dẫn của lực lượng hoa tiêu hàng hải khu vực 3, tàu sân bay USS George Washington đã được dẫn vào neo đậu ở khu vực vịnh Đà Nẵng.

Đoàn tàu Hải quân Mỹ vào thăm Đà Nẵng gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86).

Tàu sân bay USS George Washington ở vịnh Đà Nẵng

Tàu USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân, đây là chiếc thứ sáu trong lớp tàu sân bay Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington.

Tàu có chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, có một sàn đáp rộng 18.000 m2 có thể chứa khoảng 80 máy bay.

Các máy bay di chuyển giữa sàn đáp và khoang chứa máy bay bằng bốn thang máy.

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, Nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các Nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng, như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, tiếng Anh; thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi của địa phương.

Chuyến thăm góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt - Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Trước đó, ba tàu sân bay của Mỹ cũng đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, lần thứ nhất là USS Carl Vinson (CVN-70) thăm vào năm 2018. Lần 2 là tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) thăm vào năm 2020. Lần mới nhất là USS Ronald Reagan (CVN-76) vào 2023.

Ngoài ra, cuối năm 2025, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.