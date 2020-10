Tàu sân bay Trung Quốc ở đâu nếu so với tàu sân bay Mỹ?

Trung Quốc có hai tàu sân bay đang hoạt động và tàu thứ ba đang được đóng. Chiếc đầu tiên, Liêu Ninh, được đưa vào hoạt động từ năm 2012, trong khi chiếc thứ hai, Sơn Đông, hoạt động từ tháng 12 năm ngoái.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhiều lần đưa các con tàu này vào các video hào nhoáng phô trương khả năng của chúng, video gần đây nhất được công bố vào cuối tháng 8.

Bất chấp sự cường điệu và những lời khen ngợi dành cho chúng, các tàu sân bay của Trung Quốc không phải là mối đe dọa lớn so với các tàu sân bay của Mỹ, theo National Interest.

Cả Liêu Ninh và Sơn Đông đều dựa vào thiết kế của tàu sân bay lớp Kuznetsov do Liên Xô thiết kế vào những năm 1980.

Trên thực tế, tàu Liêu Ninh là một tàu sân bay lớp Kuznetsov đóng dở cho hải quân Liên Xô cho đến khi dự án bị dừng lại do Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Trung Quốc đã mua phần thân chưa hoàn thiện từ Ukraine vào năm 1998 và sau đó đã tiến hành quá trình tái trang bị kéo dài gần một thập kỷ nhằm biến con tàu thành một tàu sân bay thực thụ, loại bỏ một số hệ thống cũ do Liên Xô thiết kế như kho vũ khí, tên lửa.

Sơn Đông cũng được nâng cấp tương tự.

Nhưng một "di tích" có nguồn gốc từ Liên Xô của chúng vẫn cản trở hiệu quả của chúng: những con dốc phóng máy bay kiểu nhảy cầu.

Kiểu phóng máy bay này yêu cầu máy bay phải nhẹ để cất cánh. Điều này có nghĩa là máy bay phản lực của Trung Quốc chỉ có thể mang một số ít tên lửa và nhiên liệu hạn chế.

Ngược lại, các tàu sân bay Mỹ sử dụng máy phóng chạy bằng hơi nước (và cuối cùng là chạy bằng điện từ) để phóng máy bay, cho phép chúng cất cánh với trọng tải nặng hơn.

Các tàu sân bay Mỹ có thể phóng máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay giám sát và kiểm soát đường không, thậm chí cả máy bay vận tải nhỏ, trong khi tàu sân bay Trung Quốc chỉ có thể phóng máy bay tiêm kích với khả năng tấn công hạn chế.

Các tàu sân bay Trung Quốc phải phóng từng chiếc một, trong khi các tàu sân bay của Mỹ có thể phóng hai chiếc trong vòng vài giây.

Thêm vào đó là thực tế là máy bay tiêm kích hải quân hiện tại của Trung Quốc, J-15 Flying Shark, được cho là kém hơn nhiều so với các đối thủ của Mỹ.

Giống như các tàu sân bay của Trung Quốc, J-15 dựa trên thiết kế của Liên Xô. Không thể mua máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Su-33 từ Nga, thay vào đó, Trung Quốc đã mua một nguyên mẫu Su-33 chưa hoàn thiện từ Ukraine và chế lại nó. Kết quả là một máy bay chiến đấu trên tàu sân bay gặp nhiều vấn đề.

Trong khi máy bay có khung thân tốt, nó không có động cơ tốt như Su-33. Trung Quốc, được biết đến là nơi gặp khó khăn trong việc sản xuất động cơ phản lực hiệu quả, đã phải tìm kiếm các phiên bản nội địa kém hiệu quả.

Các động cơ kém hiệu quả và các vấn đề cơ học khác đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn, một số gây tử vong, đó là một vấn đề đến mức có thời điểm toàn bộ phi đội J-15 đã phải ngừng hoạt động trong ba tháng.

J-15 cũng là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay nặng nhất đang hoạt động- một sự khác biệt không mong muốn do các giới hạn của hệ thống phóng máy bay nhảy cầu. Trọng lượng rỗng của J-15, không có nhiên liệu hoặc vũ khí, là 17,2 tấn, nặng hơn 2,7 tấn so với F / A-18E /, F/A- 18 Super Hornet và nặng hơn 1,8 tấn so với F-35C.

Những điểm khác biệt khác tạo nên điểm yếu của các tàu sân bay Trung Quốc. Tổng số máy bay của chúng nhỏ hơn (40 và 44 trên các tàu Liêu Ninh và Sơn Đông so với 60 và 75 trên các lớp Nimitz và Gerald R. Ford).

Các tàu sân bay Trung Quốc chạy chậm hơn và chỉ có thể hoạt động trên biển khoảng 6 ngày trước khi cần tiếp nhiên liệu, trong khi các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ có thể hoạt động liên tục trong nhiều năm miễn là thủy thủ đoàn được tiếp tế.

Hơn nữa, Trung Quốc có ít hơn một thập kỷ kinh nghiệm hoạt động trên tàu sân bay, trong khi Mỹ có gần một thế kỷ kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều cuộc xung đột trên nhiều châu lục.

Nhưng điều quan trọng cần nhớ là các tàu sân bay Trung Quốc có một sứ mệnh khác so với tàu Mỹ.

Timothy Heath, một nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao tại tổ chức tư vấn Rand Corporation, nói với Business Insider: “Nó chẳng liên quan gì đến việc chiến đấu với Đài Loan hay thậm chí là chiến đấu ở Biển Hoa Đông. "Trong cả hai tình huống đó, tàu sân bay có lẽ sẽ không có nhiều tác dụng."

Các tuyến đường thương mại ở Ấn Độ Dương là một phần hàng hải trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Heath nói: “Đó là giá trị thực của những thứ này, và chúng ta nên ghi nhớ điều đó khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ lại sẵn sàng chi quá nhiều tiền để đóng các tàu sân bay với sức chứa hàng không hạn chế. "Đối với nhiệm vụ đó, các tàu hiện có có thể là đủ."