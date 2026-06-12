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Tất cả người dân muốn sang tên ô tô, xe máy chú ý quy định mới

Huỳnh Duy
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Bộ Công an đã chính thức áp dụng quy định mới nhất về hồ sơ đăng ký sang tên xe.

Mới đây, một số quy định mới về hồ sơ đăng ký sang tên xe chính thức có hiệu lực theo Thông tư 37/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng nắm được những thay đổi này, đặc biệt là quy định cho phép sử dụng dữ liệu điện tử về chuyển quyền sở hữu xe thay thế giấy tờ bản giấy trong một số trường hợp.

Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký sang tên xe vẫn gồm các giấy tờ cơ bản như: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng nhận thu hồi đăng ký xe và biển số xe. Điểm đáng chú ý là phần chứng từ chuyển quyền sở hữu xe đã được bổ sung theo hướng số hóa từ 8/6.

Bộ Công an đã chính thức áp dụng quy định mới nhất về hồ sơ đăng ký sang tên xe. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu điện tử về chuyển quyền sở hữu xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Như vậy, từ nay, người dân khi thực hiện thủ tục sang tên xe có thể sử dụng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trong các trường hợp đủ điều kiện, thay vì phải xuất trình chứng từ giấy như trước đây. Đây được xem là bước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và thúc đẩy quá trình số hóa trong công tác đăng ký xe.

Về trình tự thực hiện, thủ tục sang tên xe hiện vẫn gồm hai bước là thu hồi đăng ký, biển số xe và đăng ký sang tên cho chủ mới.

Ở bước thu hồi, chủ xe kê khai thông tin trên Cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, sau đó nộp hồ sơ để được cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi, tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện kê khai đăng ký xe, đưa xe đến kiểm tra và nộp hồ sơ đăng ký. Nếu hồ sơ và phương tiện hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số theo quy định.

Người dân có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính nếu có nhu cầu.

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