Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, việc sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, các tiện ích số ngày càng đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngày 25/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, việc chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Từ cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đến khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân (CCCD), sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, các tiện ích số ngày càng đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được rút ngắn từ 30 - 50%

Xác định cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH Việt Nam đã tập trung hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Trọng tâm là thực hiện nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Kết quả năm 2026 cho thấy những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ dịch vụ công, thủ tục hành chính được cắt giảm thành phần hồ sơ khi đáp ứng điều kiện dữ liệu đạt 83%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn duy trì trên 98,5%. Đáng chú ý, thời gian giải quyết một số thủ tục như hưởng BHXH một lần, chế độ ốm đau, thai sản, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được rút ngắn từ 30 - 50% so với quy trình thủ công trước đây.

Việc kết nối dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch và dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT đã giúp cơ quan BHXH từng bước thay thế giấy tờ trong giải quyết chế độ. Người dân không còn phải nộp sổ BHXH bản giấy tại một số thủ tục; giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy khai tử hoặc trích lục tương ứng được thay thế bằng dữ liệu điện tử khi đã có kết nối, chia sẻ. Một số quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cũng được tái cấu trúc theo hướng trực tuyến toàn trình, giảm khâu trung gian và hạn chế việc đi lại.

Cùng với đó, 100% dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia; trạng thái và kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ, cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống cũng được nâng cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính của ngành BHXH không thu phí, lệ phí.

Những kết quả này cho thấy cải cách không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng, mà là thay đổi cách thức phục vụ: giảm giấy tờ phải chuẩn bị, giảm thời gian chờ đợi và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch thuận tiện hơn.

Thông tin thẻ BHYT của hơn 87,7 triệu người đã được đồng bộ lên VNeID

Ảnh được tạo bởi AI.

Với tiện ích này, người dân có thể sử dụng CCCD gắn chip hoặc thông tin trên ứng dụng số khi đi khám, chữa bệnh thay cho việc xuất trình thẻ BHYT giấy trong các trường hợp đáp ứng điều kiện. Cùng với đó, dữ liệu khám, chữa bệnh, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại được liên thông phục vụ Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đến tháng 11/2026, hệ thống đã tiếp nhận 457,9 triệu lượt dữ liệu, hồ sơ liên quan từ các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Đáng chú ý, thông tin thẻ BHYT của hơn 87,7 triệu người tham gia đã được đồng bộ lên VNeID; thông tin quá trình tham gia BHXH cũng được tích hợp để người dân tra cứu, sử dụng. Việc kết nối đăng nhập VssID và Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt trên 193 triệu lượt. Sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử được triển khai theo Thông tư số 09/2026/TT-BTC, mở rộng khả năng sử dụng giấy tờ số trong các giao dịch.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân:

Ảnh được tạo bởi AI.

Đã đồng bộ 114,3 triệu bản tin dữ liệu bảo hiểm về Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Có thể thấy, chuyển đổi số đang từng bước đưa các dịch vụ bảo hiểm đến gần người dân hơn. Từ lúc đi khám, tra cứu quá trình tham gia đến khi nhận các chế độ, nhiều công đoạn đã được hỗ trợ bằng dữ liệu và nền tảng điện tử.

Không chỉ tạo thuận lợi trong từng giao dịch, chuyển đổi số còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách. Dữ liệu được kết nối, đối soát thường xuyên giúp cơ quan BHXH xác thực thông tin người tham gia, người thụ hưởng chính xác hơn, hạn chế sai sót và tăng cường kiểm soát, phòng ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã đồng bộ 114,3 triệu bản tin dữ liệu bảo hiểm về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết các nhóm dịch vụ công liên thông. Riêng trong năm 2026, hệ thống đã giải quyết gần 1 triệu hồ sơ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và khai tử, mai táng phí, tử tuất; gần 2,3 triệu hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức được xử lý theo quy trình liên thông.

Đằng sau những con số đó là việc người dân giảm phải đi lại giữa nhiều cơ quan, không phải nộp nhiều bản sao giấy tờ đã có trong hệ thống. Dữ liệu được sử dụng lại cũng giúp cơ quan quản lý tiết kiệm nguồn lực, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong giải quyết chế độ.

Để các tiện ích số thực sự đến được với người dân, BHXH Việt Nam đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA, YouTube và các kênh hỗ trợ trực tuyến. Tại cơ sở, viên chức BHXH phối hợp với Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, VssID và thực hiện các giao dịch điện tử.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; rà soát quy trình nghiệp vụ theo hướng cắt giảm thực chất thành phần hồ sơ giấy; hoàn thiện tích hợp các tiện ích bảo hiểm trên VNeID và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hỗ trợ, chăm sóc khách hàng. Cùng với đó, việc hướng dẫn kỹ năng số và duy trì phương thức hỗ trợ phù hợp với người cao tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa cần được chú trọng để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN không chỉ được đo bằng số lượng dữ liệu được kết nối hay dịch vụ công được đưa lên môi trường điện tử. Giá trị quan trọng nhất là những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận: ít giấy tờ hơn, ít đi lại hơn, thủ tục nhanh gọn hơn và quyền lợi được giải quyết kịp thời, chính xác hơn. Đó cũng là thước đo để BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với mọi người dân.