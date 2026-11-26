Cơ quan công an vừa phát cảnh báo hậu quả pháp lý đối với hộ kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe máy khi độ, chế xe trái phép theo yêu cầu khách hàng.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ hoạt động độ, chế xe trái phép

Công an tỉnh Nghệ An thông tin, thời gian gần đây, tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đã qua thay đổi kết cấu, nâng công suất động cơ, thay thế ống xả gây tiếng ồn lớn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng không đúng quy định, thay đổi kích thước và các đặc tính kỹ thuật của phương tiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng, hoạt động mua bán phụ tùng, sửa chữa xe tại một số hộ kinh doanh có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi độ, chế phương tiện trái quy định. Một số trường hợp có thể liên quan đến việc thay đổi động cơ, hệ thống truyền động, tháo bỏ bộ phận giảm thanh, lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng không đúng quy chuẩn hoặc thay đổi kết cấu xe nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc tụ tập, chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép.

Những phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật không đúng quy định có thể không bảo đảm các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Tiếng ồn từ các phương tiện này còn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại khu dân cư, khu vực trường học và vào ban đêm.

Không được xem nhẹ trách nhiệm pháp lý của hộ kinh doanh

Pháp luật không cấm hoạt động kinh doanh phụ tùng xe máy hoặc việc sửa chữa phương tiện đúng quy định. Tuy nhiên, các cơ sở cần nhận thức rõ ranh giới giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp với hành vi cố tình thực hiện, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho những vi phạm pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán hoặc lắp đặt các phụ tùng, thiết bị làm thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện không đúng quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Đặc biệt, trường hợp việc sửa chữa, lắp ráp, cung cấp phụ tùng gắn với hành vi phạm tội khác như tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổ chức đua xe trái phép hoặc cố ý giúp sức cho hành vi phạm tội, trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét căn cứ vào chứng cứ và quy định tương ứng của pháp luật hình sự.

Theo Nghị định số 168 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, tại điểm b khoản 8 Điều 32 quy định xử phạt như sau:

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật (Ảnh được tạo bởi AI).

Cũng theo Điều 32 Nghị định số 168, hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ có thể bị xử phạt. Mức phạt đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy là cá nhân được quy định từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; đối với tổ chức là chủ xe, mức phạt từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Vì vậy, các hộ kinh doanh không nên chủ quan cho rằng chỉ cần thực hiện theo yêu cầu của khách hàng hoặc thu tiền công sửa chữa thì đương nhiên không phải chịu trách nhiệm.

Chủ động phòng ngừa, không để hộ kinh doanh bị lợi dụng

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, các hộ kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Chủ cơ sở cần bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định; thực hiện việc mua bán hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; lưu giữ hóa đơn, chứng từ theo quy định và không kinh doanh hàng hóa thuộc diện cấm hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc khi pháp luật yêu cầu phải chứng minh nguồn gốc.

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, các các hộ kinh doanh cần nâng cao trách nhiệm khi tiếp nhận yêu cầu sửa chữa của khách hàng. Cần giải thích rõ cho khách hàng về các quy định liên quan đến thay đổi kết cấu xe, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng, ống xả và các phụ kiện có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Không vì lợi nhuận mà nhận thực hiện những yêu cầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường như yêu cầu thay đổi số khung, số máy, can thiệp vào các bộ phận nhận dạng phương tiện, lắp ráp phụ tùng không rõ nguồn gốc hoặc sửa chữa xe có dấu hiệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, cơ sở cần thận trọng, không tham gia vào hành vi trái pháp luật và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi có căn cứ.

Phối hợp với lực lượng Công an địa phương. Các hộ kinh doanh cần nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật khi được cơ quan chức năng triển khai theo quy định; chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc và thông tin có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn.

Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự

Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, gia đình và hộ kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe máy, việc chấp hành pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình mà còn góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm có thể phát sinh từ hoạt động độ, chế phương tiện trái phép.

Mỗi chủ hộ kinh doanh cần đề cao trách nhiệm, kinh doanh đúng pháp luật, không chạy theo lợi nhuận trước mắt để tiếp tay cho các hành vi gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, mỗi người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng xe mô tô, xe gắn máy.

Các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo Công an Nghệ An



