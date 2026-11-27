Ngày 26/11, Công an Đồng Nai thông tin, sau 5 ngày xảy ra vụ “Cướp giật tài sản” tại ấp Hưng An, Công an xã Tân Hưng đã tổ chức truy xét và bắt giữ đối tượng gây án.

Trước đó, tối 13/11, sau khi uống rượu, Dương Thanh Hào (SN 1996, trú ấp Bà Lành, xã Tân Quan, TP Đồng Nai) đi ngang qua nhà chị T.T.T tại ấp Hưng An, xã Tân Hưng.

Phát hiện cháu bé sinh năm 2024 ở nhà 1 mình không có người lớn trông coi, đang sử dụng điện thoại trong khu vực bếp, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng giả vờ hỏi mượn điện thoại rồi bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trên tay cháu bé, nhanh chóng tẩu thoát.

Dương Thanh Hào bị bắt cùng chiếc điện thoại tang vật vụ cướp giật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày, lực lượng Công an đã xác định đối tượng lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và tổ chức bắt giữ Dương Thanh Hào, thu hồi chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max là tang vật vụ án.

Nhận lại tài sản bị mất, gia đình bị hại đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Công an xã Tân Hưng đang củng cố hồ sơ, phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.