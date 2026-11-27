6 cựu cán bộ xã, lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai Sơn La bị khởi tố, bắt tạm giam do thiếu trách nhiệm trong quá trình cấp 7 sổ đỏ.

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) cho biết đã phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành “Quyết định khởi tố bị can”, “Lệnh bắt bị can để tạm giam” đối với 06 đối tượng nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 BLHS.

Cơ quan CSĐT đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (từ trái sang) (Ảnh: Công an Sơn La).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Giai đoạn từ năm 2021 – 2023 các bị can trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La dẫn đến việc cấp 07 Giấy CNQSDĐ không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước là số tiền 2.520.205.882 VNĐ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La và Viện KSND tỉnh Sơn La tiến hành khám xét cơ quan làm việc của các bị can theo quy định (Ảnh: Công an Sơn La).

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.