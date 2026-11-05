Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027

Đây là nội dung của Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Nhằm siết chặt quản lý an toàn giao dịch trên không gian mạng và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ đã ban hành khung pháp lý mới yêu cầu toàn bộ tài khoản giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu – đặc biệt là ngành ngân hàng – phải thực hiện liên kết, xác thực chặt chẽ với tài khoản định danh điện tử.

Siết chặt giao dịch điện tử qua định danh số

Căn cứ theo quy định mới tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026), các tài khoản giao dịch điện tử hoạt động trên nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm đều nằm trong diện bắt buộc phải xác thực danh tính.

Danh mục này bao gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử (đối với người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược phẩm, khám chữa bệnh, mạng xã hội và đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Đối với các nền tảng phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết sẽ được triển khai ngay khi hạ tầng kỹ thuật đáp ứng đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh quốc gia.

Mốc thời gian quan trọng mà người dân cần ghi nhớ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như các tổ chức trong quá trình chuyển đổi, cơ quan quản lý đã thiết lập lộ trình thời gian chuyển tiếp rất rõ ràng đối với các tài khoản đã được tạo lập trước thời điểm Nghị định có hiệu lực (trước ngày 28/9/2026):

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Đối với lĩnh vực ngân hàng: Khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP ấn định thời hạn chót chậm nhất là trước ngày 30/6/2027. Như vậy, toàn bộ người dùng sở hữu tài khoản ngân hàng mở trước ngày 28/9/2026 bắt buộc phải hoàn tất việc liên kết và xác thực với tài khoản VNeID trước mốc thời gian này.

Đối với các lĩnh vực giao dịch điện tử khác: Các tài khoản thuộc nhóm chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, vận tải, du lịch, y tế, mạng xã hội... được lập trước ngày 28/9/2026 sẽ có thời hạn hoàn thành việc xác thực danh tính sớm hơn, chậm nhất là trước ngày 31/12/2026.

Việc chủ động thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng cũng như các tài khoản số khác với VNeID không chỉ giúp người dân tuân thủ nghiêm minh quy định pháp luật mới, mà còn góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi tài chính cá nhân, phòng ngừa rủi ro lừa đảo và gian lận trong các giao dịch trực tuyến hiện nay.