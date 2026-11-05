Công an kiểm tra 223 nhân viên của 1 khách sạn

Công an phường Nha Trang đã tiến hành tổ chức xét nghiệm ma túy đối với 223 nhân viên và người lao động của 1 khách sạn trên địa bàn.

Công an Phường Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa) mới đây cho biết, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Kế hoạch số 2293/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND phường về việc đẩy mạnh rà soát, phát hiện quản lý, xử lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, đối tượng mua bán trái trái phép chất ma túy và điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma trên địa bàn phường Nha Trang và Kế hoạch số 5067/KH-UBND-CAP ngày 19/6/2026 của UBND phường Nha Trang về việc tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; rà soát, phát hiện quản lý, xử lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Công an phường tiến hành xét nghiệm ma tuý đối với nhân viên và người lao động 1 khách sạn. Ảnh: CA Khánh Hòa

Ngày 21/10/2026, Công an phường Nha Trang đã tiến hành tổ chức xét nghiệm ma túy đối với 223 nhân viên và người lao động tại Khách sạn .... (đường Trần Phú, phường Nha Trang). Kết quả: 100% nhân viên và người lao động được xét nghiệm đều có kết quả âm tính với ma tuý.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Khánh Hòa