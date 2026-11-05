Trần Minh Thanh SN 1990 bị bắt về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phòng rằng vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Thanh – chủ nhân trang mạng xã hội Facebook mang tên "Thanh Thật Thà" – do có hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp.

Vụ việc bắt nguồn từ quá trình tiếp nhận kiến nghị xử lý của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Công ty GSM). Doanh nghiệp này phản ánh về việc xuất hiện một tài khoản Facebook liên tục đăng tải các nội dung video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính chất xuyên tạc và quy kết sai sự thật về hoạt động của hãng. Những thông tin bịa đặt này đã trực tiếp tác động xấu, xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công ty trên thị trường.

Trần Minh Thanh khi bị bắt. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát và xác định chủ tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà" chính là Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại phường Tân Sơn Nhì).

Kết quả điều tra ban đầu do báo Công an TP.HCM đăng tải cho biết, vào ngày 24/10, Thanh đã đăng tải một đoạn video có thời lượng gần 10 phút, trong đó lồng ghép các nội dung so sánh, đánh giá ứng dụng gọi xe công nghệ nhưng cố tình đưa vào nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm hạ uy tín của Công ty GSM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Minh Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận mục đích thực hiện các video sai sự thật này là nhằm thu hút lượng người xem lớn, tạo sự chú ý trên mạng xã hội nhằm mục đích kiếm tiền từ nền tảng Facebook. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị cơ quan công an triệu tập, tài khoản của Thanh vẫn chưa đủ điều kiện để được nền tảng này chi trả tiền.

Qua vụ việc này, Công an TPHCM đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với cộng đồng mạng: Mọi hành vi ứng xử, đăng tải thông tin trên không gian mạng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Bất kỳ cá nhân nào có hành vi tung tin bịa đặt, sai sự thật, làm tổn hại đến danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hay cá nhân khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ phải đối mặt với các chế tài xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc là án tù.