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Tất cả người dân có sổ đỏ cần đặc biệt chú ý thông tin sau

Duy Anh
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Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ thông báo người dân phải khẩn trương cập nhật thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo cơ quan công an, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin về việc "cập nhật", "tích hợp", "đồng bộ thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên ứng dụng VNeID" để tiếp cận người dân, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông tin sau - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Ninh Bình.

Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước, thông báo người dân phải khẩn trương cập nhật thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện một trong các hành vi sau:

Truy cập vào đường link lạ do đối tượng cung cấp;

Tải, cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc;

Cung cấp số căn cước, hình ảnh giấy tờ cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng;

Cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP;

Chuyển tiền để nộp "phí cập nhật", "phí xác minh", "phí đồng bộ dữ liệu" hoặc thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn.

Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông tin sau - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Tất cả người dân lưu ý: Cơ quan Công an và các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền qua điện thoại để cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc xác minh thông tin liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc Công an phường Yên Sơn để được hướng dẫn; không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng gọi điện, nhắn tin không rõ danh tính.

Khi phát hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu nghi vấn, đề nghị người dân lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, đường link, tài khoản liên quan và báo ngay cho Công an phường Yên Sơn để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.

Đề nghị nhân dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, không để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình

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