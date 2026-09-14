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Tất cả người dân chú ý thay đổi mới nhất về Bảo hiểm xã hội

Duy Anh
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Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bắt đầu chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ.

Sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ tháng 9/2026, một số quy định mới liên quan đến BHXH, BHYT và quản lý, chi trả các chế độ an sinh xã hội chính thức được triển khai, đáng chú ý là quy định về việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH.

Theo đó, từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Quá trình chuyển đổi được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn bị hệ thống được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 1/9/2026; từ ngày 1/9/2026 bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành trên các hệ thống nghiệp vụ theo kế hoạch.

Tất cả người dân chú ý thay đổi mới nhất về Bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Việc chuyển đổi được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống, liên quan đến các phần mềm nghiệp vụ về thu và quản lý sổ, thẻ; xét duyệt chính sách; giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng BHXH số VssID; kế toán tập trung; Hệ thống thông tin Giám định BHYT và các hệ thống khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ BHYT cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm chính xác, an toàn, đồng bộ, bảo toàn đầy đủ dữ liệu và lịch sử tham gia, hưởng các chế độ, chính sách; không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, người hưởng.

Đối với người tham gia, việc chuyển đổi chủ yếu được thực hiện trên hệ thống của cơ quan BHXH. BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia chủ động theo dõi thông tin trên ứng dụng VssID và sử dụng số ĐDCN/CCCD theo hướng dẫn sau khi quá trình chuyển đổi được thực hiện.

Việc chuyển đối không làm thay đổi quá trình cũng như quyền lợi của người tham gia

Cũng theo cơ quan bảo hiểm, việc chuyển đổi nhằm thống nhất phương thức định danh, quản lý thông tin người tham gia, đồng thời tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quy định này không làm thay đổi quá trình cũng như quyền lợi của người tham gia.

Dùng số định danh thay mã số BHXH - Quyền lợi người tham gia được bảo đảm (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

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