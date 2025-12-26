Tập đoàn nổi tiếng với những “vị ngon kí ức” đang mở ra hướng đi mới cho y học hiện đại

Chính từ nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience"), Tập đoàn Ajinomoto đã mở rộng vai trò của mình vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm, từng bước tham gia giải quyết những bài toán lớn của sức khỏe nhân loại.

Axit amin – cội nguồn của sự sống

Axit amin là thành phần cấu tạo nên chất đạm và hiện diện trong mọi sinh vật sống. Đây được xem là cội nguồn của sự sống, với 4 chức năng quan trọng bao gồm tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng.

Với Tập đoàn Ajinomoto, axit amin không đơn thuần là 1 nguyên liệu, mà là trung tâm của một hệ sinh thái nghiên cứu khoa học. Trong đó, "Khoa học về Axit amin" được định nghĩa như "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin".

"Khoa học về Axit amin" là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto. Từ nền tảng này, Ajinomoto xác định bốn lĩnh vực tăng trưởng chiến lược: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh.

Ứng dụng "Khoa học về Axit amin" trong lĩnh vực "Chăm sóc sức khỏe"

Trong số đó, Chăm sóc sức khỏe ghi dấu rõ nét năng lực khoa học của Tập đoàn Ajinomoto với những thành tựu và ứng dụng mang nhiều ý nghĩa to lớn.

Phát hiện sớm ung thư nhờ những thay đổi rất nhỏ trong máu

Chỉ với 5 mL máu, AminoIndex® có thể phân tích sự thay đổi nồng độ axit amin để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam và 6 loại ở nữ.

Một trong những ứng dụng gây chú ý của "AminoScience" là công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®. Thông qua việc nghiên cứu sâu về sự chuyển hóa axit amin trong cơ thể, các nhà khoa học Ajinomoto phát hiện rằng nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh. Chỉ với 5 mL máu, AminoIndex® có thể phân tích sự thay đổi này để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam và 6 loại ở nữ.

Nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.

Việc nhận diện nguy cơ từ giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả, đồng thời giảm gánh nặng chi phí và áp lực tâm lý cho người bệnh lẫn gia đình.

Ứng dụng trong y học tái tạo: môi trường nuôi cấy StemFit™

Không dừng lại ở chẩn đoán, Ajinomoto còn bước chân vào y học tái tạo – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ thay đổi cách con người điều trị nhiều bệnh nan y.

Tế bào gốc hay "tế bào mẹ" có khả năng phát triển thành nhiều dạng tế bào khác nhau vốn được xem là nền tảng quan trọng trong điều trị nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên, chúng cần môi trường nuôi cấy tinh khiết và ổn định, đặc biệt là thành phần axit amin chất lượng cao.

Môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™ góp phần phát triển tế bào gốc trong y học.

Tận dụng kinh nghiệm sản xuất axit amin trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển thành công môi trường nuôi cấy tế bào gốc StemFit™. Sản phẩm này hiện được sử dụng trong nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, góp phần mở ra triển vọng điều trị cho các bệnh như thoái hóa võng mạc, bệnh cơ tim và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Khi dinh dưỡng trở thành một giải pháp điều trị y khoa

Dựa trên "AminoScience", Tập đoàn Ajinomoto cũng tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học – lĩnh vực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh mạn tính và bệnh hiếm.

Các sản phẩm dinh dưỡng y học dựa trên "AminoScience" được nghiên cứu để hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa. Với những trường hợp mà thuốc điều trị truyền thống chưa đạt hiệu quả mong muốn, dinh dưỡng y học trở thành hướng đi thiết thực và bền vững.