Một tạp chí của Mỹ cho rằng xu hướng gia tăng đầu tư quốc phòng tại châu Âu có thể kéo theo những hệ lụy khó lường.

Việc gia tăng đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Đây là nhận định được tạp chí The American Conservative (TAC) mới đăng tải.

Theo các tác giả bài viết, việc các nước châu Âu tăng ngân sách quân sự có thể tạo điều kiện để các lực lượng có lập trường cứng rắn với Nga hành động quyết liệt hơn.

Phần lớn nguồn kinh phí bổ sung được cho là sẽ dành cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, qua đó khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng.

Bài viết cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt việc thực hiện các cam kết đồng minh trong mối liên hệ trực tiếp với mức chi tiêu quân sự của các nước châu Âu. Theo các chuyên gia của TAC, cách tiếp cận này giúp các đồng minh của Mỹ có thêm đòn bẩy tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục đánh giá việc triển khai lực lượng tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được yêu cầu từ bỏ kế hoạch rút khoảng 1/3 số binh sĩ, nhưng đồng thời đã khởi động cuộc rà soát kéo dài 6 tháng đối với năng lực quân sự của Mỹ.

Theo bài viết, mục tiêu chính của cuộc rà soát là bảo đảm NATO nhanh chóng và không thể đảo ngược quá trình chuyển sang mô hình trong đó châu Âu giữ vai trò dẫn dắt các vấn đề an ninh và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa.

Nhà Trắng được cho là muốn chuyển phần lớn gánh nặng quốc phòng sang chính Liên minh châu Âu.

Trước đó, hôm 4/6, báo Politico dẫn các nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc có thể hủy kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Đức vì lo ngại Nga sẽ coi động thái này là sự leo thang căng thẳng và có biện pháp đáp trả.

Theo nguồn tin, đây là một phần trong kế hoạch rộng hơn của Mỹ nhằm cắt giảm mức độ tham gia vào NATO, gồm việc hủy kế hoạch triển khai binh sĩ Mỹ tại Đức và rút một phần nguồn lực khỏi khu vực.

Theo IZ



