HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạp chí Mỹ cảnh báo kịch bản NATO đối đầu trực tiếp với Nga

Hải Yến
|

Một tạp chí của Mỹ cho rằng xu hướng gia tăng đầu tư quốc phòng tại châu Âu có thể kéo theo những hệ lụy khó lường.

Tạp chí Mỹ cảnh báo nguy cơ NATO đối đầu trực tiếp với Nga - Ảnh 1.

Việc gia tăng đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Đây là nhận định được tạp chí The American Conservative (TAC) mới đăng tải.

Theo các tác giả bài viết, việc các nước châu Âu tăng ngân sách quân sự có thể tạo điều kiện để các lực lượng có lập trường cứng rắn với Nga hành động quyết liệt hơn.

Phần lớn nguồn kinh phí bổ sung được cho là sẽ dành cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, qua đó khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng.

Bài viết cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt việc thực hiện các cam kết đồng minh trong mối liên hệ trực tiếp với mức chi tiêu quân sự của các nước châu Âu. Theo các chuyên gia của TAC, cách tiếp cận này giúp các đồng minh của Mỹ có thêm đòn bẩy tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục đánh giá việc triển khai lực lượng tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được yêu cầu từ bỏ kế hoạch rút khoảng 1/3 số binh sĩ, nhưng đồng thời đã khởi động cuộc rà soát kéo dài 6 tháng đối với năng lực quân sự của Mỹ.

Theo bài viết, mục tiêu chính của cuộc rà soát là bảo đảm NATO nhanh chóng và không thể đảo ngược quá trình chuyển sang mô hình trong đó châu Âu giữ vai trò dẫn dắt các vấn đề an ninh và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa.

Nhà Trắng được cho là muốn chuyển phần lớn gánh nặng quốc phòng sang chính Liên minh châu Âu.

Trước đó, hôm 4/6, báo Politico dẫn các nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc có thể hủy kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Đức vì lo ngại Nga sẽ coi động thái này là sự leo thang căng thẳng và có biện pháp đáp trả.

Theo nguồn tin, đây là một phần trong kế hoạch rộng hơn của Mỹ nhằm cắt giảm mức độ tham gia vào NATO, gồm việc hủy kế hoạch triển khai binh sĩ Mỹ tại Đức và rút một phần nguồn lực khỏi khu vực.

Theo IZ
Trung Quốc được 'nhắc tên' giữa căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan: Xuất hiện tín hiệu ngoại giao mới?


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Ukraine

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại