Tăng Thanh Hà giữa bão dư luận

Sau khi tralier ra mắt, Tăng Thanh Hà đối diện với nhiều lời bàn tán.

Sau nhiều ngày chờ đợi, trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức được công bố vào sáng 7/7, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Tăng Thanh Hà sau hơn 13 năm. Chỉ ít giờ sau khi lên sóng, đoạn trailer nhanh chóng leo top thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự háo hức dành cho dự án, màn hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu của "ngọc nữ" cũng trở thành tâm điểm với nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên xuất hiện trong trailer, tạo hình của Tăng Thanh Hà đã được cư dân mạng mang ra bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên toát lên khí chất quyền quý, sang trọng, khá phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét tạo hình lần này khiến cô trông chững chạc hơn khi đứng cạnh Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại, từ đó tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về khoảng cách 11 tuổi giữa hai diễn viên.

Không chỉ ngoại hình, diễn xuất của Tăng Thanh Hà trong vài phút ngắn ngủi của trailer cũng nhận về nhiều bàn tán trái chiều. Giữa lúc những ý kiến khen - chê liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, động thái của Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều người chú ý.

Hoàng Hậu Cuối Cùng hé lộ trailer đầu tiên, tạo hình của Tăng Thanh Hà gây bàn tán

Thay vì lên tiếng trước các tranh luận, nữ diễn viên vẫn duy trì sự thoải mái trên mạng xã hội. Tăng Thanh Hà liên tục chia sẻ lại những bài viết, hình ảnh và lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp dành cho màn tái xuất của mình. Cô không có bất kỳ phản hồi nào về những bình luận trái chiều đang lan truyền.

Không chỉ vậy, trong đoạn clip đời thường được bạn bè ghi lại, Tăng Thanh Hà xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, diện áo phông hồng, đội mũ lưỡi trai và nở nụ cười rạng rỡ khi gặp gỡ mọi người. Nữ diễn viên thoải mái ôm chào bạn bè, trò chuyện vui vẻ và giữ tâm trạng khá tích cực. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nhận xét "ngọc nữ" dường như không để những tranh cãi bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà lựa chọn cách im lặng trước những ý kiến trái chiều. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên hiếm khi trực tiếp đáp trả bình luận tiêu cực. Thay vào đó, cô thường để công việc hoặc sản phẩm của mình lên tiếng.

Clip: Tăng Thanh Hà vui vẻ xuất hiện giữa bão bàn tán

Khoảnh khắc Tăng Thanh Hà vui vẻ, thoải mái giao lưu với bạn bè gây chú ý

Màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm không đơn thuần là sự trở lại của một diễn viên, mà đã trở thành "từ khóa" được cư dân mạng theo dõi sát sao. Mỗi diễn biến mới liên quan đến Hoàng Hậu Cuối Cùng, từ poster, teaser, trailer cho đến những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, đều nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Trước đó, khi được hỏi về việc đóng cặp cùng Ma Ran Đô - nam diễn viên kém mình 11 tuổi, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ: "Nếu ở ngoài đời tôi và Ma Ran Đô trông chênh lệch tuổi tác thì cũng là điều bình thường. Nhưng trong điện ảnh, chúng tôi có lớp hóa trang, có câu chuyện, có cảm xúc, có bối cảnh. Chúng tôi cần phải làm khán giả tin vào câu chuyện trên phim, tin vào câu chuyện của Nam Phương và Bảo Đại chứ không phải hai diễn viên ngoài đời."

Có thể thấy, chỉ sau khi trailer đầu tiên được công bố, Hoàng Hậu Cuối Cùng đã tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, với một đoạn giới thiệu dài chỉ vài phút, nhiều khán giả cũng cho rằng vẫn cần chờ đến khi bộ phim chính thức ra mắt để có cái nhìn đầy đủ hơn về màn trở lại của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng.

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà tạo nên cơn sốt trên MXH những ngày qua