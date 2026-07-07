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Tăng Thanh Hà bị chê chưa hợp vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô cũng gây tranh luận

Lê Chi/vtc news
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Nhiều ý kiến tranh luận quanh tạo hình, diễn xuất của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô sau khi trailer "Hoàng hậu cuối cùng" được công bố.

First trailer của Hoàng hậu cuối cùng vừa được tung ra nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nếu trước đó việc lựa chọn Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô vào vai Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại từng gây nhiều tranh cãi, thì những hình ảnh đầu tiên của bộ phim tiếp tục chia khán giả thành hai luồng ý kiến.

Ngay sau khi trailer lên sóng, nhiều ý kiến cho rằng Tăng Thanh Hà vẫn chưa thực sự mang đến cảm giác của Nam Phương Hoàng hậu.

Trailer “Hoàng hậu cuối cùng”.

Theo một số khán giả, Nam Phương Hoàng hậu trong tư liệu lịch sử thường được nhắc đến với vẻ đẹp đôn hậu, dịu dàng, trong khi ánh mắt sâu, hàng lông mày đậm và đường nét góc cạnh của Tăng Thanh Hà tạo cảm giác mạnh mẽ, quyền lực hơn là nét hiền hậu của một bậc mẫu nghi.

“Tăng Thanh Hà đẹp và rất có khí chất, nhưng ánh mắt quá sắc, chưa ra được vẻ nền nã của Nam Phương Hoàng hậu”, “Thần thái có, nhưng gương mặt hơi dữ. Mình vẫn chưa thấy được vẻ dịu dàng, nhu mì”; “Nếu không giới thiệu đây là Nam Phương Hoàng hậu thì khó liên tưởng đến nhân vật lịch sử vì gương mặt và ánh mắt hiện đại hơn”,... là bình luận của một số khán giả.

- Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà bị chê gương mặt sắc sảo, góc cạnh không ra hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu.

Ngược lại, không ít người cho rằng những đánh giá hiện nay là khá vội vàng. Nhiều khán giả nhận xét Tăng Thanh Hà vốn có thế mạnh diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm nội tâm.

Bộ phim không tái hiện Nam Phương Hoàng hậu ở thời điểm mới bước vào Hoàng cung mà tập trung vào giai đoạn sau hôn nhân, khi bà trải qua nhiều biến cố và tổn thương. Vì vậy, ánh mắt sắc, chất chứa nhiều cảm xúc của nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ giúp khắc họa nội tâm của một người phụ nữ phải gánh vác danh vị Hoàng hậu nhưng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Một số người xem cho rằng: “Tăng Thanh Hà ở giai đoạn Nam Phương đã có ba người con thì ngoại hình như vậy lại khá hợp”, “Mình thấy vấn đề không phải Tăng Thanh Hà già mà Ma Ran Đô nhìn hơi trẻ”; “Đây là phim lấy cảm hứng từ lịch sử, đâu phải phim tài liệu mà bắt diễn viên phải giống nguyên mẫu tuyệt đối”.

- Ảnh 2.

Nhiều khán giả bênh vực hình ảnh Tăng Thanh Hà khắc hoạ Nam Phương đã trải qua nhiều biến cố và tổn thương.

Không chỉ Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô cũng nhận nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người nhận xét nam diễn viên có ngoại hình trẻ hơn hình dung về vua Bảo Đại ở giai đoạn đã lập gia đình và có ba người con. Khi đứng cạnh Tăng Thanh Hà, cả hai tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác, thậm chí có bình luận ví họ giống “chị em” hơn là vợ chồng.

Ngoài ngoại hình, diễn xuất của Ma Ran Đô trong trailer cũng nhận những góp ý. Một số khán giả cho rằng anh vẫn khá hiền, chưa thể hiện được thần thái của một vị vua phong lưu và nhiều mâu thuẫn nội tâm.

Trong khi đó, giọng thoại của Tăng Thanh Hà và Trâm Anh cũng được nhận xét còn mang hơi hướng hiện đại. Một số người cho rằng cách nhả chữ và xưng hô chưa tạo được cảm giác của bối cảnh đầu thế kỷ XX.

- Ảnh 3.

Ma Ran Đô cũng gây tranh luận khi có ngoại hình trẻ hơn hình dung về vua Bảo Đại ở giai đoạn đã lập gia đình và có ba người con.

Một chủ đề khác cũng được bàn luận là cách dựng trailer. Qua những gì được hé lộ, không ít khán giả cho rằng Hoàng hậu cuối cùng dường như đặt trọng tâm vào những xung đột tình cảm, ngoại tình và các mối quan hệ trong Hoàng cung nhiều hơn khía cạnh lịch sử.

Trước những tranh luận kéo dài, ê-kíp nhiều lần khẳng định Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật chứ không phải phim tiểu sử hay phim tài liệu. Thay vì tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, tác phẩm lựa chọn khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, kể câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và những lựa chọn của những con người đứng giữa quyền lực và hạnh phúc cá nhân.

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sao Việt

Tăng Thanh Hà

hoàng hậu

Nam Phương hoàng hậu

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