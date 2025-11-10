Tăng cường phong độ phái mạnh với 12 món tốt nhất cho sinh lý nam

Theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims, một số loại thực phẩm, khi ăn điều độ, có thể mang lại lợi ích cho đời sống tình dục.

Khi nói đến việc ăn gì trước khi quan hệ để kéo dài thời gian, những loại thực phẩm như sô-cô-la đen, cá béo và quả bơ có thể gián tiếp cải thiện chức năng cương dương, tăng sức bền và kích thích ham muốn thông qua việc thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Dù vẫn cần thêm nghiên cứu để chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa thực phẩm và khả năng kéo dài quan hệ, nhưng chế độ ăn lành mạnh rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe tình dục, và 12 loại thực phẩm dưới đây có thể giúp ích.

12 loại thực phẩm tốt nhất trong việc kéo dài thời gian quan hệ

Chế độ ăn là phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể — từ khả năng hô hấp, tuần hoàn máu đến duy trì sự cương cứng. Vì vậy, lợi ích sức khỏe của thực phẩm có thể ảnh hưởng tích cực đến đời sống tình dục.

1. Chuối

Chuối giàu kali và magiê — hai khoáng chất giúp điều hòa tim mạch, thần kinh và cơ bắp. Kali hỗ trợ co bóp cơ, duy trì huyết áp ổn định, từ đó giúp dương vật cương cứng và đạt cực khoái. Magiê cũng giúp giảm nguy cơ cao huyết áp, có lợi cho sức bền tình dục.

2. Củ dền (beet)

Nghiên cứu cho thấy củ dền và nitrat trong nó có thể hạ huyết áp và hỗ trợ giãn mạch máu. Dù chưa có nghiên cứu trực tiếp về tác dụng tình dục, nhưng nitrat chuyển hóa thành nitric oxide – chất cần thiết cho sự giãn nở mạch – có thể cải thiện chức năng cương dương.

3. Tỏi

Tỏi có thể có mùi hăng nồng, nhưng hợp chất allicin trong tỏi giúp tăng sản sinh nitric oxide và giãn mạch máu, nhờ đó cải thiện lưu thông máu đến dương vật, hỗ trợ sức bền khi quan hệ.

4. Cá béo (như cá hồi, cá thu, cá ngừ)

Những loại cá này chứa nhiều axit béo omega-3 và kẽm, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và lưu thông máu — yếu tố quan trọng cho hiệu suất tình dục.

Ảnh minh hoạ

5. Hàu

Hàu được xem là thực phẩm kích thích ham muốn do chứa nhiều kẽm — khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất testosterone, hormone quan trọng cho ham muốn tình dục và sức khỏe sinh lý nam. Tuy nhiên, bổ sung kẽm chỉ có tác dụng tăng testosterone nếu cơ thể đang thiếu.

6. Việt quất

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid, có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương (ED). Ngoài ra, chúng còn tốt cho tim mạch và sức khỏe tổng thể, rất đáng để thêm vào chế độ ăn hằng ngày.

7. Sô-cô-la đen

Sô-cô-la đen chứa flavonoid và L-arginine, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu, có lợi cho chức năng cương dương. Dù cần thêm nghiên cứu, các bằng chứng hiện có khá hứa hẹn. Ăn dâu tây nhúng sô-cô-la còn giúp bổ sung vitamin C, có thể tăng ham muốn.

8. Quả bơ

Bơ chứa chất béo tốt và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và lưu thông máu. Người ăn bơ thường có chuyển hóa tốt hơn và ít bị béo phì — một yếu tố nguy cơ của rối loạn cương dương.

9. Các loại hạt

Các loại hạt chứa omega-3 và kẽm, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và lưu thông máu, từ đó hỗ trợ khả năng tình dục.

10. Mật ong

Mặc dù bằng chứng khoa học về khả năng kích thích tình dục của mật ong còn hạn chế, nhưng đường tự nhiên trong mật ong cung cấp năng lượng và có thể hỗ trợ tim mạch, sinh sản. Tuy nhiên, không nên lạm dụng.

11. Dưa hấu

Dưa hấu chứa axit amin citrulline, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành L-arginine — giúp giãn mạch và tăng lưu thông máu. Ngoài ra, dưa hấu có chứa lycopene, chất có thể giúp phòng ung thư và béo phì.

12. Lựu

Hiện chưa có mối liên hệ trực tiếp nào giữa quả lựu và tình trạng xuất tinh sớm, nhưng nước ép lựu có thể mang lại lợi ích chống oxy hóa và tim mạch, những yếu tố liên quan đến việc cải thiện chức năng cương dương. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện khả năng cương dương, mặc dù cần thêm các nghiên cứu để khẳng định điều này.