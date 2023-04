Tăng ca mắc COVID-19: Không phải điều bất thường

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, tương đương thời điểm số ca mắc cách đây hơn 6 tháng. Trong 3 ngày qua (từ 17 đến 19-4), cả nước ghi nhận hơn 4.700 ca mắc. Ngày 20-4, cả nước ghi nhận 2.461 ca mắc - là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua.

Các chuyên gia dịch tễ cho rằng con số nhiễm bệnh thực tế hằng ngày có thể cao hơn bởi nhiều trường hợp có triệu chứng nhưng không xét nghiệm hoặc xét nghiệm mà không báo với cơ sở y tế địa phương.

Theo các chuyên gia y tế, dịch COVID-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, nhận định số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam trong những tuần gần đây một phần là do người dân cho rằng dịch đã kết thúc và không quan tâm đến việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Bên cạnh đó, kháng thể do mắc COVID-19 hoặc tiêm vắc-xin có thể đã giảm dần theo thời gian nên cũng là nguyên nhân làm gia tăng số ca mắc.

Việc tăng các ca mắc không phải là điều bất thường hay nằm ngoài dự báo. Trên thế giới, làn sóng dịch vẫn giảm rồi lại tăng. "Các biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh bàn tay, hạn chế tiếp xúc nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh vẫn rất hiệu quả. Virus gây bệnh COVID-19 chủ yếu lây lan giữa những người có tiếp xúc gần, vì vậy sử dụng khẩu trang là một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả" - PGS Phu nhấn mạnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định virus SARS-CoV-2 sẽ tồn tại dai dẳng và lưu hành tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam. WHO vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao và phân tích tình hình dịch COVID-19. Đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh vắc-xin vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19, đồng thời khuyến nghị bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương.

Các chuyên gia y tế lưu ý người dân không tùy tiện sử dụng những loại thuốc trôi nổi để phòng và điều trị COVID-19. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết với các loại thuốc kháng virus, kể cả thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, cũng phải được sử dụng đúng đối tượng và thời gian.

Theo bác sĩ Khiêm, người dân không nên tự ý mua và dùng các loại thuốc điều trị COVID-19 mà không có chỉ định của bác sĩ. Khi thấy xuất hiện triệu chứng của bệnh nên thông báo cho cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.