Tảng băng lớn nhất thế giới đang suy yếu, gây nguy cơ khó lường

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đang tan chảy với tốc độ chóng mặt (Ảnh: Getty Images)

Các chuyên gia vừa đưa ra cảnh báo liên quan tảng băng A23a — được mô tả là tảng băng lớn nhất trên Trái Đất — hiện đã có thể quan sát được từ không gian.

Các tác giả thuộc Đại học Quốc gia Australia viết trong một báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature:

“Khả năng xảy ra những biến đổi đột ngột ở Nam Cực ít được hiểu rõ hơn so với Bắc Cực, nhưng đã xuất hiện bằng chứng cho thấy có những thay đổi nhanh chóng, tương tác lẫn nhau và đôi khi tự duy trì trong môi trường Nam Cực.”

Giáo sư Nerilie Abram, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết một vụ sụp đổ sẽ tạo ra “hậu quả thảm khốc cho các thế hệ sau”.

Bà cảnh báo: “Thay đổi nhanh đã được phát hiện trên băng, đại dương và hệ sinh thái ở Nam Cực và điều này sẽ càng xấu đi với từng phần nhỏ của độ ấm lên toàn cầu.”

Tảng băng A23a có diện tích khoảng 3.626 km², dù kích thước của nó đã giảm đáng kể kể từ khi tách ra khỏi Nam Cực năm 1986. Những mảng lớn của tảng băng cũng liên tục tách ra và rơi xuống đại dương trong nhiều tháng.

Đồ họa thông tin mô tả quá trình tảng băng mắc cạn ngoài khơi hòn đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương (Ảnh: Anadolu qua Getty Images)

Thuyền trưởng Simon Wallace, hiện công tác trên tàu Pharos ở Nam Georgia, nói với BBC News: “Băng trôi vốn dĩ rất nguy hiểm. Tôi sẽ rất vui mừng nếu nó bỏ qua chúng tôi hoàn toàn.”

Nếu tảng băng va chạm, khối băng khổng lồ này có thể đe dọa động vật hoang dã địa phương bằng cách chặn lối tiếp cận đến nguồn thức ăn thiết yếu.

Nam Georgia hiện là nơi sinh sống của nhiều loài chim cánh cụt, hải cẩu và chim biển, và cũng là vùng quan trọng đối với các loài cá voi di cư.

Tiến sĩ Andrew Meijers, nhà hải dương học vật lý tại British Antarctic Survey, giải thích với tờ Mirror nguyên nhân khiến tảng băng suy yếu.

Ông cho biết: “Tảng băng A23a hiện đang di chuyển theo dòng hải lưu chính hướng về đảo Nam Georgia, sau khi bị ‘giam giữ’ quay quanh một ngọn núi dưới biển vài tháng trước, ở phía nam hơn.”

Ông nói thêm rằng, theo ảnh vệ tinh, tảng băng “có vẻ vẫn giữ được cấu trúc và chưa vỡ thành những mảnh nhỏ hơn, như các ‘megaberg’ trước đây đã làm.”

Tiến sĩ Meijers mô tả tảng băng đang ở trong một khúc quanh của dòng chảy và không di chuyển trực tiếp về phía đảo, nhưng thông tin về các dòng hải lưu cho thấy nó có thể sớm lại tiến về đảo.