Tân Thanh sẽ là khu thương mại, du lịch kiểu mẫu ở biên giới

Từ một điểm trung chuyển hàng hóa truyền thống, sắp tới Tân Thanh, Lạng Sơn sẽ phát triển thành cửa khẩu kinh tế, hiện đại, tích hợp logistics và các dịch vụ thương mại xuyên biên giới. Đây là nội dung đề án phát triển “nâng tầm” cửa khẩu Tân Thanh vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.

Tân Thanh sẽ thành điểm đến tiêu dùng

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - cho biết Ban vừa tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) - Quyết định số 1093/QĐ-UBND. “Đề án là căn cứ quan trọng để chấm dứt tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, thiếu liên kết từng tồn tại nhiều năm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh” - ông Toàn nhấn mạnh.

Theo đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó khoảng 350 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước sẽ được ưu tiên đầu tư hạ tầng khung, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng; khoảng 1.150 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển các dự án thương mại, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Mặt tiền khu nhà điều hành, kiểm soát cửa khẩu Tân Thanh.

Nguồn lực này sẽ được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và các công trình kỹ thuật thiết yếu. Giai đoạn 2029-2031 sẽ hình thành các khu chức năng thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với chỉnh trang kiến trúc và cảnh quan. Đến 2032-2035, mô hình hợp tác thương mại - du lịch với Pò Chài sẽ được hoàn thiện, mở rộng kết nối du lịch vùng biên và phát triển đồng bộ các dịch vụ hiện đại.

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, việc phân kỳ đầu tư rõ ràng sẽ giúp tỉnh chủ động bố trí nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời tạo cơ sở thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án

Đặc biệt, đề án còn định hướng phát triển trung tâm mua sắm hiện đại, cơ chế hoàn thuế, thu hút các chuỗi bán lẻ lớn, hình thành các mô hình thương mại trải nghiệm để biến Tân Thanh thành điểm đến tiêu dùng thay vì chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa.

Với hạ tầng, đề án xác định không chỉ nâng cấp cơ sở hạ tầng mà còn xây dựng Tân Thanh trở thành khu thương mại, du lịch kiểu mẫu ở biên giới, đạt trình độ phát triển tương xứng với Pò Chài (Trung Quốc); hình thành một tổ hợp kinh tế đa chức năng kết hợp xuất nhập khẩu, logistics, trung tâm hội chợ, thương mại hiện đại, du lịch, kinh tế ban đêm và các dịch vụ hỗ trợ.

Gần 1.500 dân cư sẽ được sắp xếp, di dời

Đề án sẽ giải quyết bài toán dân cư. Theo đó, phạm vi dân cư tập trung tại khu vực B1, B2 và dọc các tuyến đường trung tâm cửa khẩu là nơi sẽ hình thành các khu thương mại, dịch vụ, quảng trường, không gian công cộng và các công trình hạ tầng mới. Khoảng gần 1.500 người sinh sống trong khu vực quy hoạch sẽ chịu tác động của quá trình sắp xếp, di dời theo từng giai đoạn để dành quỹ đất cho phát triển.

Phối cảnh một góc cửa khẩu Tân Thanh sau khi thực hiện đề án.

Đề án xác định nguyên tắc "hạ tầng đi trước, di dân theo sau", ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ hoặc khu vực lân cận, bảo đảm người dân có nơi ở mới với điều kiện hạ tầng tốt hơn, đồng thời giữ ổn định sinh kế và hoạt động kinh doanh. Việc di dời sẽ được thực hiện theo từng phân khu, từng nhóm đối tượng, tránh gây xáo trộn lớn đến đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, đây không đơn thuần là việc giải phóng mặt bằng mà là quá trình tái cấu trúc không gian đô thị cửa khẩu. Khi các hộ dân được bố trí phù hợp, Tân Thanh sẽ có đủ quỹ đất để hình thành hệ thống quảng trường, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, phố đi bộ, bãi đỗ xe, hạ tầng logistics và các công trình công cộng theo đúng quy hoạch, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.