Tần suất “yêu” thế nào là “đẹp”?

Có tồn tại “tần suất quan hệ tình dục đúng chuẩn” không? Hoặc một mức “ham muốn tình dục đúng” không?

Nghe có vẻ là một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng nó đã xuất hiện trong một cuộc trò chuyện gần đây giữa hai chuyên gia trị liệu tình dục người Mỹ: Martha Kauppi và Skye Henry-Smith trong podcast Untangling Intimacy.

Martha cho biết: “Đây là kiểu câu hỏi “không có lời giải rõ ràng” thường xuất hiện ngay giữa những buổi trị liệu căng thẳng với các cặp đôi.”

Khi đang rơi vào xung đột, các cặp đôi rất dễ coi nhà trị liệu như một người có thể phân xử khách quan, để xác định ai đúng ai sai — hoặc ít nhất đưa ra một con số “chuẩn” để giảm bớt cảm giác khó chịu khi hai người có nhu cầu khác nhau.

Vì vậy, khi có sự khác biệt về ham muốn tình dục, khách hàng thường muốn nghe: Có phải đối phương có vấn đề không? Họ muốn quan hệ quá nhiều (hoặc quá ít), đúng không? Hoặc ngược lại: Có phải tôi có vấn đề? Tôi nên muốn nhiều hơn (hoặc ít hơn)?

“Nhưng sự thật là không tồn tại “mức độ ham muốn đúng”. Mỗi người một khác; mọi mức độ đều bình thường — từ không có ham muốn cho đến ham muốn rất cao.” Martha cho biết.

Chúng ta có thể hiểu điều đó về mặt lý trí. Nhưng thực tế, ý niệm rằng có một “mức đúng” vẫn len lỏi vào nhận thức của nhiều người, đặc biệt trong các trường hợp như:

- Khi nhà trị liệu bị áp lực phải đứng về phía một người trong cặp đôi — người có ham muốn thấp có thể cảm thấy bị ép buộc, trong khi người có ham muốn cao cảm thấy bị kìm hãm và tuyệt vọng. Cả hai đều có trải nghiệm đau đớn và hợp lý, nhưng việc giữ cân bằng giữa hai phía rất khó.

- Khi nhà trị liệu đồng cảm nhiều hơn với một bên — kinh nghiệm cá nhân có thể khiến họ dễ đồng cảm với một người hơn người còn lại.

- Khi có hiểu lầm về vô tính (asexuality) — nhiều nhà trị liệu từng hỏi: “Không có ham muốn tình dục thì có bình thường không?” Câu trả lời là CÓ. Vô tính hoàn toàn bình thường và là một phần đa dạng tự nhiên của con người.

- Khi có hiểu lầm về ham muốn cao — xã hội thường kỳ thị tình dục, khiến một số người cảm thấy lo ngại khi nghe về ham muốn cao, tưởng rằng đó là điều “bất thường”, trong khi thực tế không có gì là không lành mạnh ở đây.

Không có “con số vàng” cho tình dục

Trong tình dục và ham muốn, không có một con số cố định nào là đúng cho tất cả mọi người, theo Martha.

Nữ chuyên gia cho biết: “Đừng để áp lực buộc bạn phải chọn phe hay tìm “đúng/sai tuyệt đối”. Thay vào đó, điều quan trọng là giúp các cặp đôi ứng xử với nhau bằng sự kiên nhẫn, tử tế, tò mò và khả năng thích nghi.”

“Trong quá trình làm việc, nhà trị liệu cũng cần chú ý đến cảm xúc và định kiến cá nhân của chính mình khi các chủ đề nhạy cảm xuất hiện, để hiểu rõ hơn về bản thân và về cách con người phản ứng với tình dục và mối quan hệ.”



