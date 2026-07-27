Tân binh xe số 125cc đến từ Hy Lạp sở hữu hàng loạt trang bị độc lạ: Kính chắn gió, tựa lưng tháo rời cùng đĩa phanh khủng 320 mm

Tân binh xe số Gemini Ark125X vừa chính thức trình làng với thiết kế thể thao sắc sảo, động cơ 124 cc trang bị trục cân bằng chống rung độc đao cùng danh sách tiện nghi dồi dào vượt xa các chuẩn mực thông thường của dòng xe số phổ thông.

Thị trường xe số phổ thông phân khúc 125 cc từ lâu đã trở thành sân chơi quen thuộc của các ông lớn Nhật Bản với những cái tên kinh điển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gemini Ark125X hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió hoàn toàn mới, làm thay đổi tư duy của người tiêu dùng về một chiếc xe số đô thị.

Không dừng lại ở nhiệm vụ di chuyển đơn thuần, Ark125X được thiết kế để mang lại trải nghiệm tiện nghi, an toàn và cá tính cho người lái với mức giá 1.795 Euro (tương đương khoảng 53 triệu đồng).

Gemini Ark125X là mẫu xe số phổ thông (underbone) 125cc của thương hiệu Hy Lạp (do Gemini Motors phát triển và phân phối chính thức tại thị trường Hy Lạp và châu Âu).

Ngoại hình thể thao cùng chất lượng hoàn thiện cao cấp

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gemini Ark125X đập tan định kiến về những chiếc xe số giá rẻ có kiểu dáng đơn điệu. Mẫu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế thời thượng, góc cạnh và tràn đầy tính khí động học. Từng chi tiết nhỏ trên xe đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ lớp sơn bóng bẩy cho đến độ khít của các khớp nối nhựa, mang lại cảm giác vô cùng chắc chắn và cao cấp.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là hệ thống chiếu sáng công nghệ LED hiện đại kết hợp dải đèn định vị ban ngày DRL sắc sảo. Sự kết hợp này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp nâng cao khả năng nhận diện khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu hay đêm tối.

Động cơ Euro 5+ êm ái nhờ trục cân bằng chống rung độc đáo

Cung cấp sức mạnh cho Gemini Ark125X là khối động cơ xi-lanh đơn 4 thì, dung tích 124 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5+. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử do hãng Delphi cung cấp, giúp tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu, đảm bảo xe vận hành ổn định và cực kỳ tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. Khối động cơ này sản sinh công suất 8.6 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 8.6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Điểm ăn tiền nhất trên hệ thống truyền động của Ark125X chính là việc được trang bị trục cân bằng chống rung. Đây là công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn hoặc xe tay ga cao cấp, rất hiếm khi có mặt trên xe số phổ thông.

Nhờ đó, hiện tượng tê tay hay rung rần chân gác khi di chuyển ở dải vòng tua cao được triệt tiêu hoàn toàn. Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của xe ấn tượng khi chỉ mất khoảng 1.8 lít/100 km. Với bình xăng 4.7 lít, chiếc xe dễ dàng vượt qua quãng đường hơn 250 km chỉ sau một lần đổ đầy. Xe vẫn giữ lại bộ cần đạp chân song song với hệ thống đề điện, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trong trường hợp bình ắc-quy gặp sự cố.

Trang bị an toàn ấn tượng với đĩa phanh đường kính 320 mm

Không chỉ mạnh mẽ và êm ái, Gemini Ark125X còn đặt yếu tố an toàn của người dùng lên hàng đầu. Xe sở hữu bộ mâm đúc hợp kim 17 inch cứng cáp cùng hệ thống phanh đĩa cánh hoa cho cả hai bánh. Đáng chú ý, đĩa phanh trước có kích thước lên tới 320 mm - một thông số ngang ngửa với các mẫu xe thể thao đắt tiền.

Hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều xuống cả hai bánh khi người lái bóp phanh, giảm thiểu tối đa tình trạng trượt bánh hay giật cục khi gặp sự cố khẩn cấp. Nhờ khung xe ống thép vững chắc cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 98 kg, việc điều khiển chiếc xe di chuyển qua những con phố chật hẹp trở nên vô cùng linh hoạt và dễ dàng.

Tiện nghi dẫn đầu phân khúc với hàng loạt phụ kiện cao cấp

Nếu xét về mặt tiện ích, Gemini Ark125X gần như không có đối thủ trong cùng tầm giá. Xe được nhà sản xuất ưu ái trang bị hàng loạt tính năng đắt giá như màn hình hiển thị LCD kết hợp đồng hồ tua máy analog, cốp chứa đồ dưới yên, giá để đồ trung tâm và baga nhôm phía sau.

Đặc biệt, xe còn đi kèm kính chắn gió phía trước và tựa lưng cho người ngồi sau có thể tháo rời linh hoạt tùy theo nhu cầu. Sự xuất hiện của cổng sạc đôi USB chuẩn Type-A và Type-C giúp người lái thoải mái sạc các thiết bị di động trong những chuyến đi xa mà không cần mua thêm bộ chuyển đổi.

Giả thuyết nhập khẩu về Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Nếu được các doanh nghiệp tư nhân đưa về thị trường Việt Nam, rào cản lớn nhất đối với Gemini Ark125X chắc chắn nằm ở yếu tố chi phí. Với mức giá quy đổi khoảng 53 triệu đồng tại Châu Âu, khi gánh thêm các khoản thuế phí nhập khẩu, giá lăn bánh của mẫu xe này tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh tâm lý số đông người tiêu dùng Việt vẫn coi xe số là phương tiện di chuyển bình dân, một mức giá đắt đỏ tiệm cận các dòng tay ga cao cấp sẽ khiến đa số khách hàng phổ thông phải đắn đo cân nhắc.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam không thiếu những tiền lệ bất ngờ cho các dòng xe số nhập khẩu giá cao. Ví dụ điển hình nhất chính là mẫu xe Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan. Dù được các đại lý tư nhân chào bán với mức giá ngất ngưởng, dao động từ 70 đến 110 triệu đồng - đắt gấp nhiều lần so với các mẫu xe số lắp ráp trong nước - Wave 125i Thái Lan vẫn tạo nên cơn sốt mạnh mẽ và được giới chơi xe cùng người tiêu dùng có tài chính săn đón gắt gao nhờ tâm lý chuộng hàng ngoại và chất lượng hoàn thiện vượt trội.

Chính vì vậy, nếu cập bến Việt Nam, Gemini Ark125X hoàn toàn có thể tìm thấy chỗ đứng riêng trong nhóm khách hàng đô thị cá tính hoặc những người sưu tầm thích sự khác biệt. Sở hữu kiểu dáng độc lạ, đĩa phanh 320 mm siêu khủng cùng dàn phụ kiện tiện nghi "tận răng", Ark125X hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một "món đồ chơi" độc đáo, tạo nên sức hút riêng giống như cái cách mà các mẫu xe số nhập khẩu cao cấp từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt.

Tham khảo: Sport24