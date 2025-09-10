Tầm soát ung thư vú: Cứu sống hàng triệu phụ nữ mỗi năm

Ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các loại ung thư

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 2,3 triệu ca mắc mới và 670.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới, tức là gần 3 phụ nữ mắc ung thư thì có 1 người bị ung thư vú.

TS. BS Nguyễn Quang Hùng – Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa nhận định: "Số ca ung thư vú đang gia tăng. Điều đáng chú ý là bệnh không chỉ xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa, có nhiều ca bệnh rất trẻ ở độ tuổi 20 - 30. Ung thư vú ở giai đoạn sớm thường không có biểu hiện rõ rệt, hầu hết chỉ được phát hiện nhờ tầm soát định kỳ. Ung thư vú có khả năng di căn rất nhanh đến các cơ quan khác như gan, phổi, xương gây đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng".

TS. BS Nguyễn Quang Hùng thăm khám ca bệnh Đỗ Thị Tự (72 tuổi, Hà Giang) mắc ung thư vú giai đoạn muộn triển triển tốt sau phác đồ điều trị cá thể hóa

TS. BS Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh: "Việc phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú có ý nghĩa quyết định trong điều trị và tiên lượng bệnh. Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy, nếu ung thư vú được chẩn đoán khi còn khu trú trong tuyến vú, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%. Điều này đồng nghĩa với việc phát hiện càng sớm, điều trị càng đơn giản, hiệu quả càng cao và chi phí điều trị thấp hơn nhiều so với giai đoạn muộn."

Phát hiện sớm – Điều trị sớm: Tỷ lệ khỏi bệnh lên đến hơn 90%

TS.BS Nguyễn Quang Hùng chia sẻ: "Tầm soát ung thư vú là phương pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm, thậm chí trước khi có triệu chứng lâm sàng. Các kỹ thuật tầm soát hiện đại bao gồm chụp nhũ ảnh (mammography), siêu âm vú, kết hợp khám lâm sàng định kỳ. Trong đó, chụp nhũ ảnh được xem là ‘tiêu chuẩn vàng’ để phát hiện sớm các khối u nhỏ mà thăm khám thông thường không thể phát hiện được".

Theo khuyến cáo quốc tế và thực tế lâm sàng tại Việt Nam, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên thực hiện chụp nhũ ảnh định kỳ mỗi 1-2 năm. Đặc biệt, với những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư vú, có đột biến gen BRCA1, BRCA2 hoặc đã từng mắc bệnh lý tuyến vú, việc tầm soát cần được bắt đầu sớm hơn, từ 30-35 tuổi, và có thể kết hợp thêm cộng hưởng từ (MRI) để nâng cao độ chính xác.

TS.BS Nguyễn Quang Hùng khuyến cáo: "Ngoài tầm soát ung thư vú, chị em nên thường xuyên tự khám vú tại nhà, tốt nhất là thực hiện mỗi tháng một lần, vào thời điểm sau kỳ kinh nguyệt khoảng 5–7 ngày khi tuyến vú mềm, dễ kiểm tra. Trong quá trình tự khám, nếu nhận thấy những dấu hiệu bất thường như: Xuất hiện khối cứng, u lạ ở vú hoặc vùng nách, da vú sần sùi như vỏ cam hoặc lõm bất thường, núm vú tụt vào trong, biến dạng, chảy dịch cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời".

TS.BS Nguyễn Quang Hùng cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, không ngừng cập nhật các phác đồ tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đại học Phenikaa là địa chỉ tin cậy cho những ai muốn thăm khám và điều trị ung thư. Đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của trung tâm cùng hệ thống thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế tư vấn, hướng dẫn tầm soát ung thư toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa và chăm sóc sau điều trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Máy chụp PET/CT Discovery cho hình ảnh chẩn đoán chính xác phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng

Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc tiên tiến bậc nhất thế giới, giúp phát hiện và điều trị ung thư chính xác, hiệu quả như: Máy chụp PET/CT Discovery IQ (GE – Hoa Kỳ), SPECT/CT Discovery LightSpeed kết hợp hình ảnh giải phẫu và chức năng, chẩn đoán chính xác các bệnh lý ung thư từ giai đoạn sớm. Cùng với hệ thống máy xạ trị Versa HD công nghệ gia tốc tuyến tính hiện đại, máy CT mô phỏng Discovery RT 4D,… mang lại phác đồ điều trị ung thư tối ưu nhất. Đặc biệt, mọi quy trình điều trị tại đây được phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như Ngoại khoa, Hồi sức tích cực, Xạ trị – Y học hạt nhân… để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

