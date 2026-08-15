Tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp: Giải pháp bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp từ sớm

Chụp CT liều thấp (Low-dose CT - LDCT) ngày càng được các chuyên gia khuyến nghị là phương pháp tầm soát ung thư phổi hiệu quả đối với nhóm có nguy cơ cao.

CT liều thấp - Phương pháp giúp phát hiện sớm ung thư phổi trước khi xuất hiện triệu chứng

Ở giai đoạn đầu, ung thư phổi thường không gây ra những dấu hiệu rõ ràng. Người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chỉ xuất hiện những biểu hiện mơ hồ như ho nhẹ, mệt mỏi hay khó thở khi gắng sức. Đến khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực hoặc sụt cân nhanh, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người hút thuốc lá nhiều năm, người từ 50-80 tuổi có tiền sử hút thuốc, người tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc, hóa chất độc hại hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên chủ động tầm soát định kỳ thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng.

Khác với chụp X-quang thông thường, CT liều thấp sử dụng tia X với liều bức xạ thấp hơn CT ngực tiêu chuẩn nhưng vẫn tạo ra hình ảnh cắt lớp có độ phân giải cao, giúp phát hiện những nốt phổi chỉ vài milimet, các tổn thương kính mờ hoặc khối u rất nhỏ mà X-quang có thể bỏ sót.

Chụp CT liều thấp tầm soát các bệnh lý về não bộ, mạch máu, phổi,...

Không chỉ hỗ trợ tầm soát ung thư phổi, CT liều thấp còn giúp phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý hô hấp khác như nốt phổi lành tính, khí phế thũng, giãn phế quản, xơ phổi, lao phổi hoặc tràn dịch màng phổi. Khi phát hiện bất thường, bác sĩ có thể chỉ định thêm PET/CT, nội soi phế quản hoặc sinh thiết để xác định bản chất của tổn thương.

Chủ động tầm soát ung thư phổi tại Bệnh viện Đại học Phenikaa

Nhằm giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã tích hợp dịch vụ chụp CT trong các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư, giúp đánh giá toàn diện nguy cơ mắc bệnh ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Gói khám sức khỏe tích hợp chụp CT hiện đại

Tại PhenikaaMec, chụp CT được tích hợp trong nhiều gói khám sức khỏe tổng quát và gói tầm soát ung thư dành cho nhiều nhóm đối tượng. Việc kết hợp chụp CT cùng các xét nghiệm, thăm khám lâm sàng và các kỹ thuật cận lâm sàng khác giúp bác sĩ có cái nhìn toàn diện về sức khỏe của người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm nhiều bệnh lý, đặc biệt là các tổn thương tại phổi.

Hệ thống CT hiện đại hỗ trợ chẩn đoán chính xác

PhenikaaMec đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, đáp ứng nhu cầu tầm soát và chẩn đoán chuyên sâu. Hệ thống máy chụp CT thế hệ mới cho phép thu nhận hình ảnh có độ phân giải cao, tái tạo đa mặt phẳng và hình ảnh 3D, hỗ trợ bác sĩ phát hiện các tổn thương nhỏ, đồng thời rút ngắn thời gian chụp.

Hệ thống máy chụp CT đa dãy hiện đại cùng kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tại PhenikaaMec

Quy trình chụp CT khoa học, nhanh chóng và an toàn

Quy trình chụp CT tại PhenikaaMec được xây dựng bài bản nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện và đảm bảo hiệu quả chẩn đoán. Trong quá trình thực hiện, kỹ thuật viên hướng dẫn chi tiết từng bước, hỗ trợ người bệnh giữ đúng tư thế và nín thở trong vài giây để thu được hình ảnh rõ nét. Thời gian chụp chỉ kéo dài vài phút và đa số trường hợp tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp không cần tiêm thuốc cản quang.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng PhenikaaMec

Sau khi hoàn tất, hình ảnh được bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng trực tiếp phân tích cẩn thận, kết hợp với các thông tin lâm sàng để đưa ra kết luận và tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị nếu phát hiện bất thường. Đối với các trường hợp cần đánh giá chuyên sâu, người bệnh được kết nối với các chuyên khoa khác như: Nội tổng hợp, Ung bướu liên quan ngay trong mô hình bệnh viện đa chuyên khoa, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị.

Là thành viên của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec kiên định theo đuổi tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" , không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng mô hình bệnh viện đại học hiện đại. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến cùng quy trình tầm soát khoa học, PhenikaaMec mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp mỗi người chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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