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Tạm giữ hình sự nhân viên dự án sân vận động Nguyễn Đình Quang

Trang Anh
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Do tin tưởng, chị H. đưa điện thoại cho Quang tự thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản cá nhân của Quang.

Công an TP Hà Nội ngày 18/6/2026 cho biết, Công an xã Thượng Phúc đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Quang (SN 2002, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/6/2026, Quang cùng chị H.T.H (SN 1979, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), cùng làm việc tại dự án Sân vận động Olympic, đến Ngân hàng MB Bank chi nhánh Thường Tín để thực hiện thủ tục mở lại tài khoản ngân hàng. Trong quá trình này, Quang đã biết và ghi nhớ thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của chị H.

Cùng ngày, Quang hỏi vay chị H. số tiền 3 triệu đồng. Do tin tưởng, chị H. đưa điện thoại cho Quang tự thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản cá nhân của Quang.

Lợi dụng việc đã biết thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị Huyền, tối 13/6/2026, Quang đã lấy điện thoại của chị H., đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của mình. Đến ngày 14/6/2026, khi được chị H. nhờ kiểm tra điện thoại, Quang tiếp tục đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị H. và chuyển thêm 1 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Đình Quang - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 15/6/2026, phát hiện tài khoản bị mất tiền, chị H. yêu cầu Quang hoàn trả nhưng đối tượng không thực hiện. Sau đó, chị H. đã trình báo Công an xã Thượng Phúc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thượng Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, không để lộ mật khẩu, mã xác thực và hạn chế giao điện thoại cho người khác sử dụng nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

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