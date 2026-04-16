Trong đời sống hằng ngày, không ít người vẫn giữ thói quen tắm khuya sau một ngày làm việc dài. Song song đó, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội lại cho rằng việc này có thể gây đột quỵ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu tắm đêm có thực sự là “thủ phạm” gây ra đột quỵ?

Theo các nghiên cứu được công bố trên hệ thống dữ liệu y khoa PubMed ghi nhận một số trường hợp đột quỵ xảy ra trong lúc tắm. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định không có bằng chứng cho thấy hành vi tắm, bao gồm cả tắm vào ban đêm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ.

Theo các bác sĩ, đột quỵ thường xuất phát từ những nguyên nhân nền tảng như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch hay tiểu đường. Đây mới là các yếu tố nguy cơ chính, thay vì một thói quen sinh hoạt đơn lẻ như tắm khuya.

Yếu tố nguy cơ thực sự: Nhiệt độ và phản ứng cơ thể

Dù không phải nguyên nhân trực tiếp, tắm đêm vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu đi kèm những yếu tố bất lợi.

Theo American Heart Association, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây ra phản ứng “sốc lạnh” khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng đột ngột, mạch máu co lại. Những thay đổi này tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch và có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố ở người có sẵn bệnh nền.

Các bác sĩ cũng cảnh báo rằng tắm nước lạnh vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường thấp dễ gây co thắt mạch và tăng huyết áp, từ đó có thể trở thành yếu tố kích hoạt đột quỵ.

Trong thực tế, một số trường hợp nhập viện sau khi tắm đêm đã được ghi nhận, đặc biệt vào mùa lạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng như: thể trạng yếu, có bệnh nền, thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Một điểm đáng chú ý từ các nghiên cứu quốc tế là: tắm đúng cách có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đăng trên PubMed Central cho thấy tắm nước ấm giúp cải thiện tuần hoàn, giảm huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở thời điểm tắm mà ở nhiệt độ nước và tình trạng cơ thể.

Ai cần đặc biệt lưu ý?

Các chuyên gia xác định nhóm có nguy cơ đột quỵ cao gồm:

Người cao tuổi

Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp

Người tiểu đường, rối loạn mỡ máu

Người đang mệt, say rượu hoặc vừa vận động mạnh

Ở những đối tượng này, việc tắm đêm, đặc biệt là tắm nước lạnh có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố. Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo:

Nên tắm nước ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

Hạn chế tắm quá khuya

Không tắm khi cơ thể đang mệt hoặc say rượu

Người có bệnh nền nên thận trọng khi tắm ban đêm

Tắm đêm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ tuy nhiên trong một số điều kiện như tắm nước lạnh, thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc khi cơ thể đang mệt, thói quen này có thể làm gia tăng rủi ro, đặc biệt ở người có bệnh nền. Hiểu đúng bản chất vấn đề và điều chỉnh cách tắm phù hợp, nhất là về nhiệt độ và thời điểm sẽ giúp hạn chế những nguy cơ không đáng có đối với sức khỏe.