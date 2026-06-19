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Tài xế xe buýt lên cơn nhồi máu cơ tim vẫn cố hết sức cứu sống 12 hành khách: Camera ghi lại 2 phút 20 giây đầy xót xa

Chi Chi
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Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh đã dùng nghị lực phi thường để khóa chặt chân phanh.

Theo tờ Tiền Giang Vãn Báo, vào chiều tối ngày 15 tháng 6, anh Chu Du, tài xế xe buýt tuyến đại học tại Chu Sơn, Chiết Giang mang biển kiểm soát ZL03995D, đã đột ngột phát bệnh trong khi đang điều khiển phương tiện. Trước khi rơi vào hôn mê, anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để đạp mạnh chân phanh, bảo vệ an toàn tính mạng cho 12 hành khách trên xe.

Camera giám sát đã ghi lại 2 phút 20 giây đầy xót xa vào ngày hôm đó.

Vào lúc 18 giờ 33 phút 11 giây, cơ thể anh Chu Du đổ rạp về phía trước, gần như gục lên vô lăng nhưng anh đã cố gắng thẳng người dậy. Anh đạp phanh, chiếc xe buýt dừng ổn định tại cột đèn tín hiệu giao thông, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngay sau đó, cơ thể anh trở nên yếu ớt, ngả người ra phía sau, hai tay buông thõng vô lực và mắt nhắm nghiền.

Vào lúc 18 giờ 34 phút 43 giây, anh bất ngờ dồn toàn bộ sức lực còn lại để chống người dậy, một lần nữa đạp mạnh chân phanh – cú đạp này đã khóa chặt toàn bộ hệ thống phanh của xe. Sau đó, anh dần lả đi, nhưng chân phải vẫn luôn đè chặt lên bàn đạp phanh.

Chiếc xe dừng lại tại giao lộ đại lộ Hải Thiên và đường Bàn Dương Sơn, Định Hải. Thầy giáo Trịnh Thắng Hùng của Đại học Hải dương Chiết Giang ngồi ở hàng ghế cuối là người đầu tiên phát hiện sự bất thường. Anh tháo tai nghe và tiến lên kiểm tra, phát hiện tài xế đang dựa nghiêng vào ghế, không cử động, nên đã lập tức gọi cấp cứu. Một sinh viên ngồi cùng hàng ghế cũng ngay lập tức gọi cảnh sát.

Cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai cảnh sát cùng nhau khiêng anh Chu Du ra bên đường, nhân viên y tế quỳ xuống thực hiện hồi sức tim phổi trước khi đưa đi cấp cứu. Vào lúc 23 giờ 17 phút cùng ngày, anh Chu Du đã qua đời sau khi cấp cứu không thành, hưởng dương 43 tuổi. Bệnh viện chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim do hội chứng mạch vành cấp tính.

Người phụ trách liên quan sau khi xem lại đoạn ghi hình đã cảm thán: "Sau lần dừng xe đầu tiên, chân anh ấy vẫn đặt trên bàn đạp. Nếu sau khi mất ý thức lần thứ hai mà chân anh ấy rời ra, cộng với mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe có thể đã trôi đi." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng anh Chu Du đã không để điều đó xảy ra."

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh Chu Du đã dùng nghị lực phi thường để khóa chặt chân phanh, không chỉ bảo vệ tính mạng cho 12 hành khách trên xe mà còn gìn giữ sự bình an cho rất nhiều phương tiện và người tham gia giao thông khác trên đoạn đường vào giờ cao điểm đó.

Nguồn: Sina

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