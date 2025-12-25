Tại sao Vingroup, MIK Group, Đèo Cả đột ngột rút khỏi loạt siêu dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay?

Động thái mới nhất đến từ Tập đoàn Vingroup. Ngày 25/12/2025, Vingroup chính thức gửi văn bản tới Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Theo doanh nghiệp, đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác đang triển khai đồng thời.

Vingroup cho biết, hiện nay trọng tâm ưu tiên của Vingroup là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, dự án có quy mô hơn 9.000 ha, với hạt nhân là sân vận động Trống Đồng – dự kiến lớn nhất thế giới, mang tầm vóc biểu tượng quốc gia.

Song song với đó, tập đoàn còn đảm nhận vai trò chủ đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn khác như các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh, cùng các dự án công nghiệp – năng lượng gồm Nhà máy thép VinMetal, điện gió Kỳ Anh, Nhiệt điện LNG Hải Phòng và siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và kinh nghiệm như THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam hay Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000). Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến lộ trình triển khai chung của dự án.

Cùng ngày, MIK Group đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc chủ động xin rút khỏi liên danh nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sau quá trình rà soát, đánh giá tổng thể.

Theo đó, MIK Group sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên. MIK Group cho biết việc chủ động xin rút khỏi Liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai Dự án trong thời gian tới.

Theo MIK Group, liên danh hiện tại quy tụ nhiều tập đoàn hàng đầu Việt Nam với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, do đó việc doanh nghiệp này rút lui sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng dự án. Trên tinh thần đồng thuận, MIK Group đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong liên danh cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Sau khi rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư, MIK Group sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Cũng tại dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, trước khi khởi công dự án 2 ngày, Tập đoàn Đèo Cả bất ngờ thông báo không tiếp tục tham gia liên danh nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại.

Đáng chú ý, Đèo Cả chính là đơn vị đặt những "viên gạch" đầu tiên giúp Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi động sau nhiều năm nằm trên giấy, đồng thời xây dựng lộ trình để dự án có thể khởi công trong năm 2025.

Trao đổi với Báo Xây dựng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng lần đầu chia sẻ thẳng thắn về quyết định dừng chân tại. Theo ông, việc “dừng đúng lúc” nhằm giúp dự án tiết kiệm nguồn lực xã hội, tránh các thủ tục vòng vo không cần thiết và quan trọng hơn là “thông đường trách nhiệm” trong quá trình triển khai.

Cũng theo Chủ tịch Đèo Cả, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án "chạy" được và phải "chạy" bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn.

"Cũng xin nói rõ để xã hội hiểu đúng rằng Tập đoàn Đèo Cả xác định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà chúng tôi không tiếp tục đầu tư, đặc biệt là dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng", chủ tịch Đèo Cả nhấn mạnh.

Trục cảnh quan Sông Hồng là một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tuy nhiên, sau khi Đèo Cả rút ngày 19/12, trong lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng xuất hiện liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.