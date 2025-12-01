Tại sao ung thư phổi thường phát hiện ở giai đoạn muộn? Đã có quá nhiều người bỏ lỡ "1 nhiều, 3 đau" cảnh báo sớm này!

Tại các bệnh viện, câu hỏi "Tại sao ông/bà ấy vốn khỏe mạnh mà vừa phát bệnh đã là ung thư phổi giai đoạn cuối?" của người nhà bệnh nhân không hề hiếm gặp. Thực tế cho thấy, ung thư phổi thường bị phát hiện muộn do nhiều nguyên nhân. Trong đó phổ biến là 2 nguyên nhân chính dưới đây.

Thứ nhất, chức năng bù trừ của phổi quá mạnh, khiến cơ thể không cảm thấy khó thở rõ ràng ngay cả khi khối u đã phát triển. Thứ hai, các triệu chứng ban đầu quá dễ đánh lừa, thường bị nhầm lẫn với các bệnh nhẹ hoặc đau nhức thường gặp và ngó lơ hoặc tự điều trị.

Nếu không muốn bản thân hay người xung quanh rơi vào trường hợp như vậy, xin đừng bỏ qua "1 nhiều, 3 đau" cảnh báo sớm ung thư phổi này nhé:

1 nhiều: Ho nhiều, ho dai dẳng

Ho là triệu chứng phổ biến, nhưng ho do ung thư phổi có những đặc điểm riêng mà ho thông thường không có. Đó thường là những cơn ho khan kịch phát, gây khó chịu, ít hoặc không có đờm, hoặc chỉ có một lượng nhỏ đờm trắng, có bọt. Cảm giác như có thứ gì đó đang "cào" trong khí quản và không thể dừng lại.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là loại ho này không hiệu quả sau khi dùng thuốc giảm ho và thuốc chống viêm thông thường và thậm chí có thể tiếp tục trở nặng. Đặc biệt, đối với những người hút thuốc lâu năm hoặc người có tiền sử viêm phế quản mãn tính, nếu kiểu ho, tính chất hoặc âm thanh ho của họ đột nhiên thay đổi, chẳng hạn như khàn giọng, cần phải hết sức cảnh giác, bởi khối u đã bắt đầu kích thích các thụ thể đường thở.

"3 đau" cảnh báo ung thư phổi

Cơn đau do ung thư phổi có đặc điểm là đau sâu, khó xác định vị trí và có tính chất dai dẳng, khác với đau cơ xương khớp thông thường. Thường xuất hiện tại 3 vị trí:

1. Đau ngực

Đau ngực do ung thư phổi thường âm ỉ hoặc đau nhức, không cố định và có thể trở nên trầm trọng hơn khi hít thở sâu hoặc ho. Cơn đau này không phải lúc nào cũng liên quan đến tim mà thường là do khối u đã xâm lấn màng phổi thành hoặc thành ngực. Nếu cơn đau kéo dài và tăng lên vào ban đêm khi cơ thể nghỉ ngơi, đó là dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm.

2. Đau vai

Đau vai dai dẳng và không thuyên giảm khi xoa bóp hoặc vật lý trị liệu có thể là một dấu hiệu cảnh báo của khối u phổi ở đỉnh phổi (khối u Pancoast). Những khối u này rất nguy hiểm vì chúng nằm ngay phía trên, có thể xâm lấn đám rối thần kinh cánh tay và đốt sống cổ/ngực, gây ra cơn đau vai điển hình. Triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với vai đông cứng hoặc thoái hóa đốt sống cổ.

3. Đau lưng

Ảnh minh họa

Đau lưng do ung thư phổi không phải là cơn đau cơ đơn thuần. Nó thường là cơn đau lan tỏa khi khối u xâm lấn màng phổi hoặc dây thần kinh liên sườn, gây ra cơn đau rõ ràng và dai dẳng ở vùng lưng. Ngoài ra, khối u đã di căn xương sống cũng có thể gây ra đau lưng dữ dội, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, là một trong những dấu hiệu muộn cần được cảnh báo sớm.

Những tín hiệu bất thường khác cần được lưu ý

Bên cạnh "1 nhiều, 3 đau", ung thư phổi còn gửi đi những tín hiệu bất thường khác như ho có đờm lẫn máu (ho ra máu), giảm cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi, hoặc khàn giọng do khối u chèn ép dây thần kinh thanh quản hồi quy. Đáng lưu ý nữa là tình trạng viêm phổi tái phát ở cùng một vị trí do khối u cản trở phế quản.

Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như hút thuốc lâu năm, trên 50 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với chất độc hại hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, việc kiểm tra sức khỏe và tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác, đừng bao giờ bỏ qua những tín hiệu nhỏ nhưng dai dẳng từ cơ thể.