Tại sao nên giữ một chiếc khăn trong tủ lạnh?

Bạn có bao giờ vừa mở tủ lạnh ra đã vội nhăn mặt, chỉ muốn đóng sập lại vì mùi khó chịu bốc lên? Rõ ràng mọi thứ đều đã được bọc kín, thế mà mùi thức ăn thừa, trái cây và nước mắm vẫn trộn lẫn, ám dai đến khó hiểu. Đừng vội đặt hàng đủ loại viên khử mùi hay than hoạt tính vì thứ có thể cứu cánh cho bạn có khi chỉ là… chiếc khăn bông đang nằm trong bếp.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sợi bông tự nhiên trong khăn có cấu trúc xốp và nhiều lỗ nhỏ li ti như mê cung. Chính những lỗ nhỏ này có thể hút các phân tử mùi trong không khí, giúp “bắt” được những thứ như mùi amoniac, hành tỏi hay hải sản còn sót lại. Khi để trong trạng thái khô, một chiếc khăn bông có thể hấp thụ hơn 60% lượng khí gây mùi trong tủ lạnh, hiệu quả tự nhiên và bền hơn nhiều so với các sản phẩm hóa học chỉ che mùi tạm thời.

Nếu bạn làm ẩm khăn một chút (vắt sao cho không còn nhỏ giọt), nước trong sợi bông sẽ tạo liên kết với các phân tử mùi như formaldehyde hay hydrogen sulfide, những thủ phạm chính gây “ám mùi” lâu ngày. Khi ấy, chiếc khăn hoạt động như một chiếc bẫy mùi siêu nhỏ, vừa tự nhiên vừa an toàn.

Cách đặt khăn trong tủ lạnh để đạt hiệu quả tốt nhất

Kích thước cũng rất quan trọng, loại khăn vuông 30cm là lý tưởng nhất. Nếu khăn quá lớn sẽ cản luồng gió lạnh lưu thông, còn quá nhỏ thì khả năng hấp thụ lại hạn chế. Với tủ lạnh hai ngăn, nên đặt một chiếc ở ngăn mát và một chiếc ở ngăn đông để đạt hiệu quả đồng đều.

Đừng quên “kích hoạt” lại khả năng hút mùi của khăn mỗi tuần. Ngâm khăn trong dung dịch giấm trắng pha loãng (tỷ lệ 1 phần giấm, 3 phần nước) khoảng 10 phút, rồi vắt khô và để hơi ẩm. Axit axetic trong giấm giúp diệt khuẩn, loại bỏ dầu mỡ và ngăn nấm mốc phát triển.

Khi đặt vào tủ, tránh để ngay trước luồng gió lạnh vì luồng khí mạnh sẽ làm khăn khô quá nhanh. Hãy đặt ở góc sau hoặc gần vách ngăn, nơi hơi lạnh và ấm giao thoa, đó chính là “tổ hợp mùi” mà bạn cần xử lý.

Nâng cấp hiệu quả với vài mẹo nhỏ

Nếu muốn tăng hiệu quả khử mùi, hãy cho thêm một túi nhỏ đựng bã cà phê đã phơi khô rồi đặt cạnh khăn. Chất kiềm nhẹ trong cà phê sẽ trung hòa mùi chua, mùi tanh, thậm chí giúp tủ lạnh phảng phất hương cà phê dễ chịu. Thực nghiệm cho thấy, cách này có thể tăng hiệu quả khử mùi lên đến 40%.

Một mẹo khác là “shock lạnh” chiếc khăn mỗi tháng bỏ vào ngăn đá trong 2 giờ, sau đó lấy ra để tan tự nhiên. Nhiệt độ thay đổi sẽ làm sợi bông giãn nở, mở rộng các lỗ xốp, giúp khả năng hút mùi phục hồi gần như ban đầu.

Nguồn và ảnh: Sohu