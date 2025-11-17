Tại sao nên cho cơm nguội vào dầu đã chiên?

Sau khi chiên cá, tôm, tempura hay các món ngập dầu, nhiều gia đình bối rối không biết xử lý lượng dầu còn lại thế nào. Dầu không thể đổ thẳng đi, càng không thể tái sử dụng khi còn lẫn đầy vụn thức ăn và cặn cháy. Với một nồi dầu lớn muốn giữ lại cho lần sau, các bà nội trợ có thể áp dụng mẹo rất đơn giản để “lọc dầu về trong”. Nếu muốn bỏ đi, cũng chỉ cần thêm một bước để tránh tắc nghẽn ống nước.

Và việc cho cơm nguội vào dầu đã chiên là một mẹo hay như vậy.

Khi dầu vẫn còn nóng, thả cơm nguội vào, dầu sẽ sôi nhẹ quanh từng hạt cơm, giúp chúng hút và gom hết các vụn li ti còn lại trong nồi. Nếu dầu chưa đủ nóng, có thể đun lại một chút. Sau khoảng 30 giây, cơm nguội chuyển màu vàng nâu và bám đầy cặn dầu. Vớt bỏ phần cơm, tắt bếp và để dầu nguội để bảo quản.

Theo khuyến nghị, dầu đã chiên nên được giữ tối đa một tuần. Sau thời gian này, không nên dùng lại.

Một cách khác là bạn có thể dùng hỗn hợp bột bắp và nước để gom sạch cặn dầu.

Nhiều người làm bếp lâu năm chia sẻ mẹo “chiên nước bột bắp” để xử lý dầu sau khi chiên cá hay tempura. Khi dầu còn nóng, trong nồi thường nổi nhiều vụn thức ăn khiến dầu trở nên đục.

Chỉ cần pha 2 muỗng bột bắp hoặc bột mì với 1 muỗng nước, khuấy đều rồi đổ hỗn hợp này vào nồi dầu đang đun lửa nhỏ. Khi dầu nóng lên, hỗn hợp bột sẽ đông lại thành một mảng lớn, cuốn theo toàn bộ vụn bám trong dầu và nổi lên mặt. Vớt mảng bột ra, tắt bếp, chờ dầu nguội rồi trút vào chai để tái sử dụng cho lần sau.

Muốn bỏ dầu, hãy dùng chất làm đông dầu thải như người Nhật

Dầu thải tđổ trực tiếp xuống cống, bồn rửa hay nhà vệ sinh vì dễ gây tắc nghẽn, tạo mùi hôi, thu hút côn trùng và làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển.

Thay vì thế, tại Nhật Bản, dầu sau khi chiên nếu không tái sử dụng sẽ được làm đông để dễ bỏ. Người nội trợ dùng “chất xử lý dầu thải”, một loại bột giúp hấp thụ và làm đông dầu khi còn ấm. Sau khi chiên xong, tắt bếp, rắc chất xử lý vào nồi, khuấy đến khi tan, chờ dầu nguội và đông đặc rồi dùng muỗng cạo bỏ.

Khi dầu đã đông lại, có thể cho vào thùng rác mà không lo rò rỉ hay gây mùi.

Nguồn và ảnh: HK01