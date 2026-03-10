Giấy vệ sinh là vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày của con người. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, giấy vệ sinh thường có màu trắng hoặc vàng nhạt. Tuy nhiên, tại Pháp, nhiều người lại bất ngờ khi thấy các cuộn giấy vệ sinh phổ biến có màu hồng. Điều này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả yếu tố lịch sử, văn hóa thẩm mỹ lẫn những lý do thực tế trong sản xuất và tiêu dùng.

Tại sao giấy vệ sinh ở Pháp lại có màu hồng?

Ở Pháp, ngay cả những vật dụng nhỏ bé và bình thường nhất trong đời sống cũng mang dấu ấn phong cách riêng. Trong khi phần lớn các quốc gia vẫn trung thành với màu trắng quen thuộc, người Pháp lại duy trì thói quen sử dụng giấy vệ sinh màu hồng dịu nhẹ. Thói quen này bắt đầu từ thập niên 1960, giai đoạn mà các phòng tắm mang phong cách pastel được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế.

Thời kỳ đó, thiết kế nội thất phòng tắm tại Pháp thường sử dụng những gam màu nhẹ nhàng như bạc hà, xanh nhạt hoặc hồng phấn. Giấy vệ sinh màu hồng được lựa chọn để hòa hợp với tổng thể không gian, tạo nên một cảm giác mềm mại, nữ tính và ấm áp. Khi kết hợp với gạch men màu pastel, cuộn giấy hồng trở thành một chi tiết nhỏ nhưng góp phần hoàn thiện vẻ đẹp hài hòa của căn phòng.

Người Pháp có một cách gọi rất đặc trưng cho kiểu thẩm mỹ này là "le charme discret du quotidien", tạm dịch là “vẻ duyên dáng kín đáo của đời thường”. Theo quan niệm đó, sự thanh lịch không chỉ thể hiện ở những thứ lớn lao mà còn nằm trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống thường ngày.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc lựa chọn màu hồng cho giấy vệ sinh cũng xuất phát từ một số lý do thực tế. Một trong số đó là khả năng che đi tông xám tự nhiên của giấy tái chế. Khi giấy được tái chế từ bột giấy cũ, màu sắc thường không hoàn toàn trắng sáng. Màu hồng dịu nhẹ giúp che bớt sắc xám này, đồng thời mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu hơn cho người sử dụng.

Hơn nữa, trong quan niệm văn hóa Pháp, màu hồng gắn liền với những hình ảnh tích cực như sự tinh khiết, làn da khỏe mạnh, trẻ trung và mềm mại. Vì vậy, màu sắc này được xem là mang lại cảm giác thân thiện và dễ chịu trong không gian phòng tắm.

Đối với người Pháp, màu hồng cũng được đánh giá là gam màu “dễ sống”. Vào mùa đông, nó mang lại cảm giác ấm áp; còn vào mùa hè, sắc hồng lại tạo nên sự tươi tắn, nhẹ nhàng. Sự lãng mạn tinh tế gắn với màu hồng cũng rất phù hợp với tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của đất nước này.

Trong văn hóa Pháp, ngay cả những vật dụng đơn giản nhất cũng có thể trở thành một phần của phong cách sống. Người Pháp thường được nhắc đến với cụm từ "art de vivre" nghĩa là “nghệ thuật sống”. Đó là quan niệm coi trọng sự tinh tế và hài hòa trong từng khía cạnh của đời sống hằng ngày.

Một chiếc khăn trải bàn ren trên bàn ăn, một bình hoa dại đặt trong góc bếp hay một cuộn giấy vệ sinh màu hồng treo cạnh bồn rửa tay đều có thể góp phần tạo nên một không gian sống thanh nhã. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy lại phản ánh rõ nét cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Dù là trong không gian riêng tư nhất như phòng tắm, họ vẫn tìm cách khiến cuộc sống trở nên đẹp đẽ và tinh tế hơn. Vì vậy, cuộn giấy vệ sinh màu hồng không đơn thuần chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là một tuyên ngôn thầm lặng của phong cách sống thanh lịch.

Pháp không phải là quốc gia duy nhất sử dụng giấy vệ sinh có màu sắc. Tại Đức, các sản phẩm giấy vệ sinh nhiều màu hoặc có họa tiết cũng khá phổ biến. Không ít cuộn giấy được in hoa văn trang trí, đặc biệt là họa tiết hoa, nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm.

Ngược lại, tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, giấy vệ sinh màu trắng vẫn chiếm ưu thế. Màu trắng thường được lựa chọn vì được xem là biểu tượng của sự tinh khiết và sạch sẽ.

Tuy nhiên, việc sản xuất giấy trắng lại đòi hỏi quá trình tẩy trắng mạnh hơn, khiến nhiều người cho rằng nó kém thân thiện với môi trường. Vì lý do này, nhiều nhà sản xuất hiện nay đã phát triển các dòng giấy tái chế với nhiều sắc độ nâu khác nhau. Những sản phẩm này được quảng bá là thân thiện với môi trường hơn so với giấy trắng truyền thống.

Một điều đáng chú ý là giấy vệ sinh màu hồng tại Pháp thường có giá cao hơn so với nhiều loại giấy thông thường. Tuy vậy, do giấy trắng khá hiếm trên thị trường, lựa chọn của người tiêu dùng cũng bị hạn chế.

Bên cạnh đó, thiết kế giấy vệ sinh trên thế giới đã liên tục được cải tiến trong những năm gần đây. Nhiều loại giấy ba lớp, giấy mềm cao cấp hoặc giấy in họa tiết trang trí đã xuất hiện trên thị trường. Dù vậy, trong khi nhiều quốc gia thay đổi thiết kế và màu sắc theo xu hướng mới, người Pháp dường như vẫn giữ sự gắn bó với cuộn giấy hồng truyền thống.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là cách tiếp cận của Pháp trong sản xuất giấy vệ sinh. Trong khi các nước như Mỹ hoặc Anh có xu hướng quay lại sử dụng giấy trắng nhằm đơn giản hóa việc xử lý nước thải và giảm nguy cơ kích ứng, Pháp lại lựa chọn hướng đi khác.

Các nhà sản xuất tại đây cải tiến công nghệ sản xuất nhưng vẫn duy trì yếu tố thẩm mỹ quen thuộc. Hiện nay, nhiều loại giấy vệ sinh màu hồng tại Pháp được nhuộm bằng thuốc nhuộm sinh học, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU).

Với người Pháp, cuộn giấy vệ sinh màu hồng không chỉ đơn giản là một sản phẩm tiện ích mà còn là biểu hiện của phong cách sống tinh tế.

Giấy vệ sinh màu vàng hay màu trắng tốt hơn?

Bên cạnh câu chuyện về màu hồng ở Pháp, nhiều người tiêu dùng cũng quan tâm đến sự khác biệt giữa giấy vệ sinh màu trắng và màu vàng.

Thông thường, giấy vệ sinh màu trắng được sản xuất từ bột gỗ. Trong khi đó, giấy vệ sinh màu vàng có thể được làm từ bột tre, rơm, rạ hoặc đôi khi cũng từ bột gỗ. Sau khi lựa chọn nguyên liệu, các nhà sản xuất sẽ đưa chúng vào quy trình xử lý. Về cơ bản, các bước sản xuất của hai loại giấy này không có sự khác biệt quá lớn.

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở công đoạn tẩy trắng. Giấy vệ sinh màu trắng thường được bổ sung chất tẩy để tạo độ trắng sáng, trong khi giấy màu vàng thường giữ nguyên màu tự nhiên của nguyên liệu ban đầu.

Các chất tẩy trắng được sử dụng trong quá trình sản xuất giấy có thể bao gồm clo hoặc các hợp chất chứa clo, chẳng hạn như axit hypochlorous. Tuy nhiên, sau nhiều công đoạn xử lý, hàm lượng các chất này được giảm xuống mức rất thấp, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn đối với sức khỏe người sử dụng.

Vì vậy, các loại giấy vệ sinh trắng đạt tiêu chuẩn không được xem là nguy hiểm hơn hay gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe so với giấy vàng tự nhiên.

Giấy vệ sinh màu vàng do ít trải qua quá trình xử lý nên thường cứng và thô hơn, không mềm mịn bằng giấy trắng. Ngược lại, giấy trắng nhờ được xử lý kỹ hơn nên có bề mặt mịn và dễ sử dụng hơn.

Giấy vệ sinh màu tự nhiên. (Ảnh: Bamboo Bobbi)

Dù vậy, nếu sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn được ghi trên bao bì, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng cả hai loại. Việc lựa chọn giấy trắng hay giấy vàng phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hóa chất tẩy trắng, nếu tích tụ trong cơ thể, có thể gây ra những nguy cơ sức khỏe như ung thư hoặc các vấn đề khác. Vì vậy, một số chuyên gia y tế khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng giấy vệ sinh màu tự nhiên và không có mùi hương.

Theo các chuyên gia, giấy càng trắng thì càng có khả năng đã trải qua nhiều công đoạn tẩy trắng hơn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và được kiểm định rõ ràng.