Tại sao điều hòa luôn nhỏ nước?

Nhiều người lo lắng khi thấy điều hòa liên tục nhỏ nước.

Không ít người từng giật mình khi thấy điều hòa đang chạy thì liên tục nhỏ nước, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Có người cho rằng thiết bị bị hỏng, có người vội gọi thợ sửa vì sợ rò rỉ. Thực tế, hiện tượng này phần lớn là một phần của quá trình làm lạnh và hút ẩm tự nhiên. Vậy tại sao điều hòa lại luôn có nước chảy ra và khi nào mới thực sự là dấu hiệu bất thường?

1. Điều hòa đang hút ẩm từ không khí

Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh, dàn lạnh của điều hòa sẽ làm giảm nhiệt độ không khí trong phòng. Hơi nước trong không khí gặp bề mặt lạnh sẽ ngưng tụ thành những giọt nước li ti, tương tự như hiện tượng cốc nước đá bị đọng nước bên ngoài. Lượng nước này sẽ chảy xuống máng hứng và theo ống thoát nước ra ngoài. Trời càng nóng, độ ẩm càng cao thì nước thoát ra càng nhiều. Vì vậy, việc thấy điều hòa nhỏ nước ở đầu ống xả là hoàn toàn bình thường.

2. Độ ẩm trong phòng càng cao, nước càng chảy nhiều

Vào những ngày nồm ẩm hoặc mùa hè, không khí chứa nhiều hơi nước hơn nên điều hòa phải xử lý lượng ẩm lớn hơn. Một chiếc điều hòa gia đình có thể thải ra từ vài trăm ml đến vài lít nước mỗi ngày tùy công suất, diện tích phòng và thời gian sử dụng. Đây cũng là lý do nhiều người thấy nước chảy liên tục dù điều hòa vẫn làm lạnh rất tốt.

3. Chỉ đáng lo khi nước chảy ngược vào trong nhà

Nước nhỏ ở đầu ống thoát bên ngoài là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu nước chảy từ dàn lạnh xuống tường hoặc nhỏ trực tiếp trong phòng thì có thể điều hòa đang gặp vấn đề.

Nguyên nhân thường gặp là:

- Ống thoát nước bị tắc do bụi bẩn hoặc rong rêu.

- Máng hứng nước bị bám cặn khiến nước không thoát kịp.

- Điều hòa lắp không cân bằng, khiến nước không chảy đúng hướng.

- Dàn lạnh quá bẩn hoặc thiếu gas làm dàn lạnh đóng tuyết, khi băng tan sẽ chảy nước bất thường.

Khi nào cần gọi thợ?

Nếu điều hòa vẫn làm lạnh tốt và nước chỉ chảy ở đầu ống thoát ngoài trời thì không cần lo lắng. Ngược lại, nếu nước nhỏ trong phòng, xuất hiện mùi hôi, điều hòa kém lạnh hoặc có tiếng kêu bất thường, người dùng nên vệ sinh hoặc kiểm tra thiết bị để tránh hư hỏng nặng hơn. Nói cách khác, nước nhỏ từ điều hòa không phải là dấu hiệu hỏng hóc mà là kết quả của quá trình hút ẩm tự nhiên. Một chiếc điều hòa hoạt động bình thường gần như luôn tạo ra nước ngưng tụ, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng và ẩm.