Tại sao con của các triệu phú trên thế giới thường có chiều cao vượt trội, nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân bất ngờ

Chiều cao của con cái luôn là một chủ đề hấp dẫn, không chỉ trong gia đình mà còn trong những cuộc trò chuyện xã hội. Nhiều người thắc mắc tại sao những gia đình tỷ phú hay triệu phú thường có con cao lớn hơn so với những gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Điều này càng được thảo luận sôi nổi hơn sau khi bức ảnh gia đình ca sĩ Gary Barlow (nhóm nhạc Take That - Anh) gây xôn xao. Con trai 24 tuổi của Barlow (Mỹ) cao vượt trội so với cha. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng tìm lại hình ảnh những người con "khổng lồ" khác của các tỷ phú và triệu phú Mỹ khác như con trai 18 tuổi của Bear Grylls, con trai 18 tuổi của Donald Trump và con trai cả 14 tuổi của Kourtney Kardashian. Tất cả những đứa trẻ này đều xuất thân từ gia đình giàu có.

Con của những tỷ phú, triệu phú thường có chiều cao vượt trội (Bên trái: gia đình nhà thám hiểu Bear Grylls. Bên phải: Kourtney Kardashian cùng 2 con)

Bức ảnh gia đình được ca sĩ Gary Barlow đăng tải với chiều cao vượt trội của cậu con trai 24 tuổi

Gary Barlow sở hữu khối tài sản 112 triệu USD, trong khi Kourtney Kardashian có giá trị tài sản khoảng 35 triệu USD. Nhà thám hiểm Bear Grylls kiếm được 10 triệu USD chỉ trong năm nay. Donald Trump vượt trội hơn cả với tài sản ròng được báo cáo là 6 tỷ USD. Còn Kourtney Kardashian vừa là người nổi tiếng trong giới truyền thông, vừa là nữ doanh nhân rất thành đạt.

Dựa trên những khác biệt và thắc mắc này, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện. Gần đây nhất là nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Y Albert Einstein, New York thực hiện, trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở Chicago, giữa tháng 11/2024. Nghiên cứu chỉ ra rằng thu nhập gia đình thực sự có ảnh hưởng lớn đến chiều cao của trẻ, bên cạnh yếu tố di truyền.

Tại sao các tỷ phú, triệu phú có thường có con cao lớn?

Nghiên cứu trên đã xem xét dữ liệu từ hơn 13.000 người Mỹ gốc Latin và Tây Ban Nha. Với mục đích xác định mối liên hệ giữa chiều cao, hoàn cảnh kinh tế xã hội và yếu tố di truyền. Kết quả cho thấy khoảng 70 - 80% chiều cao của chúng ta được quyết định bởi gen di truyền. Tuy nhiên, phần còn lại, khoảng 20 - 30% bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi môi trường sống, đặc biệt là dinh dưỡng và điều kiện xã hội.

Barron Trump - con trai của Donald Trump cao 2,6m ở tuổi 18

Theo giải thích từ nhóm nghiên cứu, việc lớn lên trong một gia đình có điều kiện tài chính có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ em, đặc biệt là qua việc cung cấp dinh dưỡng tốt hơn và các nguồn lực xã hội hỗ trợ. Những gia đình tài chính thường có khả năng chi trả cho chế độ ăn uống đầy đủ, đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin và khoáng chất, điều này thúc đẩy sự phát triển chiều cao.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những trẻ em có chế độ dinh dưỡng tốt thường không chỉ cao lớn mà còn khỏe mạnh hơn, với sức khỏe tim mạch và khả năng nhận thức tốt hơn. Tuy nhiên, những lợi ích này có thể bị đảo ngược khi trẻ trưởng thành và bắt đầu đối mặt với những vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống, chẳng hạn như béo phì do ăn quá nhiều calo.

Một yếu tố quan trọng khác là sự tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Những gia đình có thu nhập cao thường có điều kiện để đảm bảo rằng con cái được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, từ việc khám sức khỏe định kỳ cho đến việc điều trị kịp thời các bệnh lý ảnh hưởng đến sự phát triển. Điều này không chỉ giúp trẻ em phát triển chiều cao mà còn đảm bảo sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Những gia đình có thu nhập cao thường có điều kiện để tạo ra môi trường sống lành mạnh, giúp con cái phát triển tốt hơn. Môi trường sống sạch sẽ, an toàn và thoải mái sẽ giúp trẻ em tránh được các tác động tiêu cực từ những yếu tố bên ngoài, từ đó thúc đẩy sự phát triển chiều cao.

Nghiên cứu chỉ ra 70 - 80% chiều cao do gen, còn 20 - 30% còn lại dựa vào lối sống, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu tại Anh năm 2015 cũng từng cho thấy trẻ em ở các khu phố khó khăn thường thấp hơn trẻ ở các khu vực nhà có điều kiện tới 1,6cm. Caroline Hancock, nhà phân tích y tế công cộng tại Public Health England (Anh) cho biết nhiều dữ liệu cũng cho thấy trẻ em từ các quốc gia phát triển thường cao hơn trẻ em từ các quốc gia đang phát triển.

Nghiên cứu này khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về tầm quan trọng của dinh dưỡng và các yếu tố môi trường trong sự phát triển của trẻ em. Việc cải thiện chế độ ăn uống và điều kiện sống cho trẻ em là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển chiều cao, giúp trẻ em có cơ hội phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Healthline