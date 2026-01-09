Tại sao chồng ngoan lại thích 'bóc bánh trả tiền'

Chồng thích "bóc bánh trả tiền" thường xuất phát từ nhu cầu giải tỏa tâm sinh lý, ham muốn tình dục thuần túy, cảm giác mới lạ, hoặc có thể do áp lực cuộc sống, hôn nhân không hạnh phúc, thiếu kết nối cảm xúc với vợ, hoặc mong muốn khám phá bản thân, tự khẳng định bản lĩnh đàn ông, dẫn đến hành vi tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài mà không cần ràng buộc tình cảm, coi đó như một thú vui thể xác nhanh chóng.

Vợ quá "truyền thống" khiến chồng phải "diễn"

Nhiều chị em vẫn giữ quan niệm cũ kỹ về chuyện chăn gối: "cái này kinh", "cái kia bẩn", "làm thế này hư hỏng quá". Chính sự phán xét ngầm ấy khiến người đàn ông ngay cả khi "yêu" vợ cũng phải gồng mình. Họ sợ bị vợ đánh giá là bệnh hoạn, là không đàng hoàng. Họ không dám sống thật với bản năng của mình ngay trong chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng.

Khao khát cảm giác được làm "Vua"

Khi "bóc bánh trả tiền", người đàn ông mua được một dịch vụ, nơi đó anh ta là thượng đế.

- Anh ta được phục tùng hoàn toàn.

- Cảm xúc của anh ta được đặt lên hàng đầu.

- Anh ta không cần phải nhìn mặt đối phương xem "đã lên đỉnh chưa", không cần lo lắng hay áp lực phải làm hài lòng ai cả. Đó là nơi cái "Tôi" bản năng được vuốt ve.

Sự giải thoát khỏi áp lực "người chồng hoàn hảo"

Ở nhà, anh ấy phải là người chồng tâm lý, phải nỗ lực, phải cố gắng giữ gìn hình ảnh. Còn ở những nơi "mua vui", anh ta được trút bỏ mọi trách nhiệm, được sống thật nhất, trần trụi nhất mà không cần nỗ lực hay gồng gánh bất cứ kỳ vọng nào.