Tài khoản đã lâu không hoạt động bỗng nhận được 1 tỷ, khách hàng yêu cầu chuyển khoản gấp: Nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Trong quá trình làm việc, nhân viên ngân hàng Trung Quốc phát hiện: Một tài khoản ngân hàng lâu không sử dụng bất ngờ nhận được khoản tiền 300.000 nhân dân tệ (~1,1 tỷ đồng). Đáng nói, ngay trong ngày, chủ tài khoản - một người đàn ông họ Trương - đã yêu cầu chuyển số tiền trên sang tài khoản khác ngay lập tức.

Trong quá trình trao đổi, Trương tỏ ra bồn chồn, liên tục hối thúc giao dịch viên thực hiện chuyển khoản sớm. Trước những câu hỏi của nhân viên về mục đích chuyển tiền, Trương dần mất kiên nhẫn, sau đó viện cớ bận việc rồi rời khỏi ngân hàng. Dựa vào kinh nghiệm chống lừa đảo, nhân viên ngân hàng lập tức báo cảnh sát.

“Chúng tôi lo rằng nếu khách rời khỏi đây, có thể anh ta sẽ đến ngân hàng khác để chuyển tiền, nên chúng tôi gọi 110 báo án", nhân viên này cho biết.

Theo mô tả của nhân viên ngân hàng, cảnh sát nhận định Trương có thể đang che giấu điều gì đó. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được Trương để làm rõ thực hư khoản tiền chuyển này.

Cảnh sát phân tích rằng Trương có thể là nạn nhân bị lừa đảo, cũng có thể là "chân rết" giúp kẻ lừa đảo rửa tiền. Nhưng qua biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch, Trương có vẻ giống trường hợp thứ hai hơn.

Theo trưởng đội điều tra: “Trương là người địa phương, đột nhiên nhận khoản tiền lớn từ nơi khác mà không có lý do chính đáng, điều này phù hợp với đặc điểm của một "chân rết".

Khi được tìm thấy, Trương thể hiện rõ sự lo lắng, hoảng sợ. Trước sự truy hỏi của cảnh sát, Trương biết không thể giấu được nữa và đã kể lại toàn bộ sự thật. Vài ngày trước đó, anh xem một video hướng dẫn tăng hạn mức thẻ tín dụng. Sau khi để lại bình luận yêu cầu hỗ trợ, một người tự xưng là nhân viên đã liên hệ với anh.

Người này nói rằng muốn tăng hạn mức cần có các giao dịch lớn trong tài khoản. Vì Trương không có giao dịch như vậy, họ đề nghị sẽ chuyển trước cho anh 300.000 nhân dân tệ, sau đó anh chỉ cần chuyển lại theo hướng dẫn, coi như hoàn tất giao dịch “chi tiêu lớn” để nâng điểm tín dụng. Lời đề nghị "hào phóng" này khiến Trương hoàn toàn tin tưởng.

Cảnh sát nhận định, thực chất kẻ lừa đảo muốn dùng tài khoản của Trương để rửa tiền, và khoản 300.000 tệ này rất có thể là tiền lừa được từ một nạn nhân khác. Hành vi của Trương thực chất là tiếp tay cho bọn lừa đảo, dù vô tình cũng có thể cấu thành tội.

