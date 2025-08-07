Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC và Vàng nhẫn 9999 duy trì ở đỉnh cao

Giá vàng hôm nay 7/8/2025 tiếp tục là chủ đề nóng được nhiều nhà đầu tư và người dân quan tâm. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước vẫn ổn định ở mức cao, sát đỉnh lịch sử.

Giá niêm yết của giá vàng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, Doji và PNJ đều ở mức 122,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,80 triệu đồng/lượng (bán ra), mức chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn rất lớn, khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hiện đang ở mức rất gần đỉnh lịch sử. Cụ thể, mức giá bán ra cao nhất là 123,8 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách mức đỉnh 124 triệu đồng/lượng đã được thiết lập vào tháng 4 vừa qua khoảng 200.000 đồng/lượng.

Song song đó, giá vàng nhẫn 9999 cũng được quan tâm không kém. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 117,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,80 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, giá vàng PNJ và giá vàng Doji cho vàng nhẫn cũng dao động quanh ngưỡng 117,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dưới đây là bảng tổng hợp giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn vào thời điểm sáng 7/8/2025. Lưu ý giá vàng có thể được điều chỉnh thay đổi.

Tham khảo giá vàng hôm nay 7/8 tại các thương hiệu. Giá vàng trong nước đã có những phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, nhìn chung, giá vàng vẫn neo ở mức cao, có xu hướng tăng nhẹ trong vài phiên gần đây.

Về giá vàng thế giới, thị trường quốc tế có xu hướng tăng nhẹ dao động quanh mức 3.370 USD/ounce, nhưng không đủ để thu hẹp khoảng cách chênh lệch lớn với giá vàng trong nước. Mức chênh lệch hiện tại ước tính vẫn trên 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự biến động của đồng USD và những bất ổn về kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Mặc dù đồng USD đang suy yếu, áp lực chốt lời vẫn khiến giá vàng giảm.

Dự báo giá vàng

Dự báo giá vàng trong thời gian tới vẫn còn nhiều biến động.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng thế giới đang trong giai đoạn "nén lò xo", chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh mới, mặc dù có thể có những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. WisdomTree: Tổ chức đầu tư tại New York (Mỹ) đã đưa ra báo cáo chi tiết về dự báo giá vàng và nhận định rằng, sau khi đạt đỉnh cao vào đầu năm, giá vàng đang có một giai đoạn điều chỉnh và củng cố (gọi là "giai đoạn nén lò xo") trước khi có một cú bật mạnh mẽ. WisdomTree dự báo giá vàng thế giới có thể đạt 3.850 USD/ounce vào quý II/2026 theo kịch bản cơ sở.

Các yếu tố như bất ổn thương mại, nợ công tăng, rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ không rõ ràng của Mỹ đang là động lực đẩy giá vàng đi lên.

Không chỉ WisdomTree, Ngân hàng Standard Chartered và Bernstein cũng đưa ra những dự báo tương tự, với mức giá có thể lên tới 3.700 USD/ounce vào năm 2026. Quỹ tài sản Fidelity International dự báo giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Thậm chí, có dự đoán táo bạo hơn về khả năng giá vàng có thể chạm tới 5.300 USD/ounce trong tương lai gần nếu các yếu tố bất ổn kinh tế và địa chính trị tiếp tục leo thang.

Chuyên gia dự báo giá có thể đạt 5.300 USD/ounce vào quý II/2026.

Trong nước, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định: “Có thời điểm giá vàng trong nước vượt 123 triệu đồng/lượng và không loại trừ khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng khó đoán được thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài tháng tới”.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ nên mua vàng để tích trữ dài hạn thay vì "lướt sóng" ngắn hạn để tránh rủi ro. Giá vàng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng trên 15 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch lớn này tiềm ẩn rủi ro rất cao. Bên cạnh đó, người dân cần đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên dồn toàn bộ tiền vào vàng.















