Tài khoản có 5 giao dịch chuyển liên tiếp tới 600 triệu đồng: Công an điều tra nữ kế toán sinh năm 1990

Bộ Công an Trung Quốc đưa tin, các vụ án lừa đảo viễn thông mạng thông qua việc phát tán virus mã độc để xâm nhập máy tính công ty, từ đó giả mạo ông chủ doanh nghiệp hoặc khách hàng nhằm lừa đảo nhân viên kế toán xảy ra với tần suất cao, gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp liên quan.

Qua điều tra cho thấy, trong các vụ án dạng này, các đối tượng lừa đảo thường ngụy trang virus mã độc do chúng phát triển thành các công cụ khai thuế, phần mềm văn phòng, hóa đơn điện tử, tài liệu liên quan đến thuế… rồi thông qua việc gửi email hoặc đẩy link tải xuống để dụ nhân viên doanh nghiệp nhấp vào tải về, từ đó thực hiện tấn công bằng mã độc.

Một khi máy tính của doanh nghiệp bị xâm nhập bởi mã độc, các đối tượng lừa đảo có thể tiến hành giám sát từ xa, từ đó thông qua tài liệu làm việc, lịch sử trò chuyện… để phân tích chính xác tình hình cơ bản của doanh nghiệp cũng như thông tin của nhân sự tài chính, quản lý, kinh doanh… Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ thông qua việc điều khiển từ xa các phần mềm xã hội như QQ, WeChat của nhân viên trong khi bản thân nạn nhân không hề hay biết, để thêm các tài khoản dùng cho việc lừa đảo vào danh sách bạn bè của họ.

Khi thời cơ chín muồi, các đối tượng lừa đảo sẽ khiến các tài khoản lừa đảo này giả mạo thành QQ, WeChat của ông chủ doanh nghiệp hoặc khách hàng, bịa ra nhiều lý do yêu cầu nhân viên chuyển khoản, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong quá trình gây án, bất kể là giai đoạn đầu sử dụng mã độc để xâm nhập máy tính, hay giai đoạn sau giả mạo ông chủ, khách hàng yêu cầu chuyển tiền, đều vô cùng kín đáo, có tính đánh lừa rất cao. Thậm chí, thông qua việc ẩn mình trong thời gian dài, các đối tượng lừa đảo dần nắm rõ thói quen trò chuyện của các nhân viên liên quan và quy trình phê duyệt tài chính của doanh nghiệp, chỉ cần một chút sơ suất là có thể rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo đó, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, thường xuyên diệt virus cho máy tính; một khi phát hiện tài khoản giả mạo bạn bè thì lập tức xóa và thay đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm chat. Nếu gặp trường hợp lãnh đạo đơn vị, ông chủ doanh nghiệp hoặc khách hàng yêu cầu chuyển tiền qua phần mềm chat, nhất định phải xác minh trực tiếp hoặc qua điện thoại để tránh tổn thất tài sản.

Một số vụ lừa đảo điển hình được Bộ Công an Trung Quốc đưa ra. Đầu tiên, cơ quan công an thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy nhận được tin báo của nhân viên một công ty cho biết kế toán của công ty nghi bị lừa đảo viễn thông mạng. Qua điều tra, nữ kế toán Lý 36 tuổi của công ty này sau khi tải và chạy một tệp tin không rõ nguồn gốc trong nhóm WeChat công việc thì máy tính bị cài mã độc.

Các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài thông qua mã độc này điều khiển từ xa máy tính của cô, bí mật đánh cắp thông tin liên quan, lợi dụng tài khoản WeChat “lãnh đạo công ty” giả mạo yêu cầu người này chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo nêu lý do không muốn duyệt chi nhiều lần, yêu cầu cô chuyển tạm sang tài khoản cá nhân, sau đó thực hiện chuyển khoản thành 5 lần đến các số tài khoản được chỉ định.

Vì nhẹ dạ cả tin, cô tin đã chuyển 160.000 NTD (khoảng hơn 600 triệu đồng) vào tài khoản đó, cho đến khi lãnh đạo công ty hỏi thì mới phát hiện bị lừa. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Phụ Dương đã ngay lập tức triển khai truy bắt theo dấu vết, thành công thu hồi tổn thất cho công ty, bắt giữ 6 nghi phạm.

Một vụ việc khác, Đồn Công an Hải Cảng – Hải Ngạn, phân cục Bồng Lai thuộc Công an thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông nhận được chỉ thị gặp mặt khuyên ngăn do Trung tâm chống lừa đảo quốc gia ban hành: một công ty trong khu vực có nguy cơ bị lừa. Sau khi nhận chỉ thị, cảnh sát lập tức tiến hành công tác gặp mặt cảnh báo. Được biết, kế toán họ Trì sau khi cài đặt một phần mềm kích hoạt mua trên mạng, máy tính của người này bị cài mã độc và bị đối tượng lừa đảo điều khiển từ xa, tự động thực hiện thao tác gõ chữ, gửi tin nhắn…

Sau đó, đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên công ty thông qua WeChat gửi tin cho kế toán, yêu cầu chuyển 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) vào tài khoản chỉ định. Sau khi nắm tình hình, cảnh sát nhanh chóng tổ chức diệt mã độc trên máy tính công ty, đồng thời tuyên truyền kiến thức chống lừa đảo cho nhân viên liên quan, thành công giúp doanh nghiệp tránh được tổn thất tài sản.

Bên cạnh đó, cơ quan công an quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải nhận được yêu cầu hỗ trợ từ một giám đốc công ty họ Lý cho biết nhân viên công ty nghi gặp lừa đảo viễn thông mạng. Qua tìm hiểu, kế toán của công ty là Hùng trong ngày hôm đó nhận được một lời mời kết bạn WeChat, ảnh đại diện và tên đều là ông chủ công ty.

Sau khi kết bạn, đối phương sử dụng đúng giọng điệu nói chuyện thường ngày của ông chủ để trò chuyện với Hùng, sau đó lấy lý do thanh toán tiền hàng yêu cầu chuyển 4,986 triệu NDT (khoảng 17,45 tỷ đồng) vào tài khoản công ty được chỉ định. Hùng nhớ lại cảnh báo phòng chống lừa đảo của cơ quan công an trước khi chuyển tiền phải xác minh trực tiếp hoặc qua điện thoại, nên đã không vội chuyển tiền mà lập tức gọi điện cho ông chủ công ty.

Do nhiều lần không liên lạc được với ông chủ, Hùng đã báo cáo tình hình cho Lý. Sau đó, cơ quan công an hỗ trợ Hùng liên hệ được với ông chủ công ty, thành công vạch trần vụ lừa đảo, tránh cho công ty bị tổn thất tài sản. Qua điều tra cho thấy, máy tính công ty của Hùng gần đây đã bị nhiễm mã độc, các đối tượng lừa đảo thông qua mã độc này dần nắm rõ tình hình nhân sự và hoạt động kinh doanh của công ty, sau đó giả mạo và ẩn mình chờ thời cơ thực hiện lừa đảo.