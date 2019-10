Tác hại do không tiết tinh dịch khi “yêu”

Tinh dịch của nam giới thông qua đường niệu đạo nằm trong dương vật tiết ra. Mà đường niệu đạo của nam giới kiêm luôn hai chức năng là xuất tinh và bài tiết nước tiểu.

Đầu trong niệu đạo bắt đầu bằng cơ vòng bàng quang ở cổ bàng quang. Đầu ngoài niệu đạo kết thúc bằng quy đầu của dương vật, còn gọi là cửa ngoài niệu đạo.

Khi nam giới hưng phấn, cơ vòng nằm ở đầu trong niệu đạo và cơ vòng phần bụng niệu đạo ở bên ngoài đều ở trạng thái co giãn. Như vậy, giữa hai cơ này sẽ hình thành một không gian nhỏ kín, tinh trùng do cơ phẳng của túi tinh dịch và ống dẫn nước tiểu co giãn đều đặn, có tiết tấu mà nhu động ra, ở đây sẽ kết hợp với chất bài tiết do tuyến tiền liệt và bao tinh hoàn.

Khi tinh dịch được tích tụ đến lượng nhất định hoặc khi kích thích mà dương vật nhận được đạt đến mức độ vừa đủ sẽ xuất hiện cao trào tình dục, lớp vỏ đại não sẽ phát lệnh xuất tinh, cơ vòng phần bụng niệu đạo sẽ giãn ra, tinh dịch dự trữ thông qua cửa niệu đạo để bài tiết ra ngoài.

Khi xuất tinh, do cơ vòng bàng quang tương đối không thư giãn, do đó, dịch nước tiểu không thể bài tiết ra ngoài chung với tinh dịch.

Khi quan hệ tình dục, nam giới không xuất tinh, về sinh lý hay tâm lý tình dục đều không tốt cho cơ thể. Từ góc độ sinh lý thì khi sinh hoạt tình dục, nam giới vì không thể xuất tinh, đột ngột chấm dứt giao hợp khi gần đến cao trào.

Sự chấm dứt đột ngột có thể làm ứ máu của toàn bộ hệ thống sinh sản và khoang chậu; lớp vỏ đại não và tủy sống đang ở trạng thái căng không thể ổn định trở lại, tuyến sinh dục như bao tinh hoàn... vẫn còn ở trạng thái hưng phấn sẽ bị ngưng trệ.

Nhìn từ góc độ tâm lý, khi sinh hoạt tình dục đột ngột dừng giao hợp, ham muốn tình dục sẽ không được thỏa mãn.

Ngoài ra, khi xuất hiện cảm giác xuất tinh mà phải cố gắng nhịn lại sẽ có rất nhiều tinh dịch từ niệu đạo được bài tiết ra, phần lớn tinh dịch sẽ quay ngược lại về ống dẫn nước tiểu và được bài tiết ra ngoài cùng với nước tiểu vào lần sau. Tình trạng này có thể khiến xuất hiện các triệu chứng: xuất tinh khác thường, viêm tuyến tiền liệt không do vi khuẩn, huyết tinh và di tinh...

Hơn nữa, với phụ nữ, khi nam giới đột ngột ngừng giao hợp sẽ làm cho ham muốn của phái nữ không được thỏa mãn, có thể khiến cho vùng chậu của phụ nữ do bị ứ đọng máu mãn tính dẫn đến đau eo lưng, mất ngủ lâu ngày sẽ không tốt cho quan hệ của hai người.