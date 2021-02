Tác hại của việc ăn uống vô độ trong kỳ nghỉ lễ

Giãn dạ dày: Khi ta ăn quá nhiều, dạ dày sẽ giãn to ra để chứa đủ lượng thức ăn nạp vào. Lúc này, dạ dày sẽ chèn ép lên các cơ quan nội tạng khác tạo cảm giác khó chịu và căng trướng. Ăn quá độ trong thời gian dài sẽ khiến dạ dày quen với cảm giác giãn to và bạn sẽ phải ăn nhiều hơn mới có thể thấy no.