Tác dụng bất ngờ của mật ong lên tình trạng máu nhiễm mỡ

Theo một nghiên cứu từ Đại học Toronto (Canada) khi so sánh với việc sử dụng các loại đường, chất làm ngọt khác, sử dụng mật ong có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.

Dùng mật ong thay thế đường và các chất làm ngọt khác sẽ tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học Canada đã phân tích dữ liệu của hơn 1.100 người để phục vụ nghiên cứu.

Trong các thử nghiệm, một số tình nguyện viên sử dụng khoảng 40 g mật ong mỗi ngày trong thời gian trung bình là 8 tuần.

Kết quả cho thấy so với người dùng các chất làm ngọt khác, tiêu thụ mật ong có liên quan đến việc giảm đường huyết lúc đói; giảm một dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ.

Đáng chú ý, mật ong dường như tác động rất tích cực đến mỡ máu: Giảm cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL và triglyceride; đồng thời tăng cholesterol tốt HDL.

Điều này cho thấy nó giúp đẩy lùi tình trạng máu nhiễm mỡ, vốn đặc trưng bởi cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL và triglyceride tăng cao, trong khi cholesterol tốt HDL bị thấp.

Ngoài ra, các tác giả cũng lưu ý rằng mật ong thô mới đem lại hiệu quả rõ rệt. Mật ong đã qua chế biến mất đi nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe sau khi thanh trùng - thường là ở nhiệt độ 65 độ C trong ít nhất 10 phút.



TS Tauseef Khan, đồng tác giả, lưu ý: "Chúng tôi không nói rằng bạn nên bắt đầu dùng mật ong nếu bạn đang kiêng đường. Điểm mấu chốt ở đây là việc thay thế: Nếu bạn đang dùng đường, xi-rô hoặc chất tạo ngọt khác, thay thế chúng bằng mật ong có thể làm giảm nguy cơ tim mạch chuyển hóa".