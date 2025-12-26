Giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay hối hả, những khoảnh khắc dành riêng để lắng đọng và chăm sóc bản thân ngày càng trở nên quý giá. Xuất phát từ tinh thần đó, Clé de Peau Beauté đã tổ chức sự kiện riêng tư mang tên "L’Heure Synactif – Thời Khắc của Những Đoá Hồng", mở ra một không gian trải nghiệm nơi vẻ đẹp không được định nghĩa bằng vẻ phô trương, mà bằng cảm xúc, sự tĩnh tại và những nghi thức được nâng niu.

Lấy biểu tượng hoa hồng tím Synactif làm trung tâm - loài hoa đạt được huy chương vàng hạng mục sản phẩm làm đẹp và nước hoa tại Paris Bagatelle Rose Trials với hương thơm tinh khiết, không gian sự kiện được xây dựng như một khu vườn nghệ thuật thu nhỏ, phủ sắc tím mơ màng cùng ánh sáng dịu nhẹ. Từng chi tiết trong cách bài trí, từ hương thơm lan tỏa trong không khí, chất liệu trang trí cho đến âm thanh nền đều được tiết chế để dẫn dắt khách mời bước vào một thế giới chậm rãi hơn, nơi các giác quan được đánh thức một cách tự nhiên.

Sự kiện bắt đầu với nghi thức tĩnh tâm nhẹ nhàng với phương pháp thiền chuông xoay giúp khách mời điều chỉnh tâm trí, hỗ trợ thư giãn, cân bằng năng lượng và chữa lành tinh thần - thể chất. Sự kết hợp này mang ý nghĩa sâu sắc: Hoa hồng là loài hoa có tần số rung động cao nhất, và tần số rung động của chuông tác động đến cơ thể, giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và khôi phục tính chất hài hòa.

Tiếp nối là trải nghiệm trà đạo với những búp trà non được tuyển chọn kỹ lưỡng. Việc thưởng trà diễn ra trong không khí chậm rãi, nơi mỗi động tác pha trà, mỗi ngụm trà đều trở thành một khoảnh khắc đáng trân trọng. Dưới hương thơm thoang thoảng của hoa hồng và vị trà thanh nhẹ, không gian dường như lắng lại, tạo nên kết nối hài hòa giữa cảm xúc, khứu giác và vị giác.

Khi các giác quan dần mở ra, các khách mời được lắng nghe đại diện của thương hiệu Clé de Peau Beauté chia sẻ câu chuyện về dòng Synactif được kể lại dưới góc nhìn của một triết lý chăm sóc bản thân, thay vì những tuyên ngôn mang tính kỹ thuật. Theo đó, việc chăm sóc da được xem như một nghi thức mang tính cá nhân, mỗi bước đều là hành trình tương tác nhẹ nhàng giữa con người và chính làn da của mình. Cách tiếp cận này phản ánh tinh thần chung của sự kiện: đề cao giá trị tinh tế, chậm rãi và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời cũng được hướng dẫn trải nghiệm một chu trình chăm sóc da kết hợp cùng các động tác massage nhẹ nhàng. Trải nghiệm này được xây dựng như một khoảng dừng thư giãn, nơi nhịp điệu chậm rãi của đôi tay và tinh thần tập trung vào cảm giác trên da giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn giá trị của việc chăm sóc bản thân một cách có ý thức.

Điểm nhấn của sự kiện là phần trải nghiệm Soin Synactif, diễn ra trong không gian âm nhạc được sáng tác riêng bởi tiến sĩ âm nhạc Yota Morimoto. Âm thanh và nhịp điệu được thiết kế để hòa quyện cùng không gian, tạo nên một bầu không khí giàu cảm xúc. Tại đây, việc chăm sóc bản thân không còn đơn thuần là một thói quen, mà trở thành một hình thức thưởng thức nghệ thuật, nơi từng khoảnh khắc đều mang tính trọn vẹn.

Synactif - Hành trình hướng tới vẻ đẹp tựa chạm khắc

Thông qua sự kiện, Clé de Peau Beauté cũng gợi mở cách tiếp cận việc chăm sóc da như một nghi thức mang tính cá nhân, nơi từng bước trong chu trình hằng ngày trở thành khoảng thời gian để lắng nghe và nâng niu bản thân. Những sản phẩm được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình đóng vai trò như người bạn đồng hành trong hành trình ấy, hướng đến việc duy trì cảm giác mềm mại, dễ chịu cho làn da, đồng thời góp phần tạo nên những khoảnh khắc chăm sóc bản thân chậm rãi và đầy cảm xúc trong đời sống hiện đại.

